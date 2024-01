VIDEO – Un nou protest în Rusia: bătaie cu Poliția și arestări pe stradă / De la ce a început totul?

Șeful adjunct al Poliției, Oleg Lebed, a ieșit în spațiul public și a încercat să-i convingă pe oameni să plece acasă. „Ucigașul a fost reținut. Este cetățean rus la fel ca tine. L-am prins, va fi o anchetă. Băieți, ce aveți de gând?", a spus el, potrivit sursei citate.

După aceea, protestatarii au mărșăluit pe mai multe străzi ale orașului, după care poliția a început să-i rețină.

Comitetul de anchetă a relatat despre crimă pe 21 ianuarie. Potrivit autorităților, crima a avut loc după un conflict într-unul dintre cluburile orașului. A doua zi după conflict, participanții s-au întâlnit din nou pentru a rezolva lucrurile, moment în care a fost iscată o luptă, iar trei persoane au fost înjunghiate; una dintre ele a murit mai târziu. Suspectul de crimă a fost reținut.

Ministerul Relațiilor Externe din Yakutia a publicat un mesaj video din partea președintelui comunității tadjice, Khodi Oev. El a îndemnat "să nu judecăm întreaga națiune după un singur om".

În timpul orelor mitingului, au fost primite multe plângeri din Yakutia cu privire la faptul că activitatea Telegram, WhatsApp și Viber a căzut. Autoritățile regionale au atribuit acest lucru acțiunilor preventive efectuate de Roskomnadzor, autoritatea din Rusia care se ocupă de telecomunicații.

Violențele de stradă din Rusia apar în contextul în care în urmă cu aproximativ o săptămână au avut loc proteste în Bașkiria (mai multe, aici).

Russia: Unrest in Yakutia after a local was murdered. In response, the Kremlin shut down WhatsApp, Viber, and Telegram in the region and brought out an army of regime enforcers. pic.twitter.com/dmYUq176Ex