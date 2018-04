Viorica Dăncilă îi răspunde lui Klaus Iohannis: 'Nu demisionez! M-a jignit! Din acest motiv nu am mers la Cotroceni'

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta nu face faţă poziţiei de prim-ministru. "Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Premierul i-a răspuns președintelui la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, la Palatul Victoria.

”Categoric nu demisionez. Nu vad niciun motiv pentru care sa demisionez, atata timp cat am sustinerea coalitiei de guvernare, atata timp cat cred ca in cele 3 luni am avut rezultate bune. Nu vad niciun motiv de demisie.

Citește și: Dan Negru vorbește despre salariul său: “Nici Esca, nici Cabral și nici Raduleasca nu câștigă atât!”

Nu as putea spune ca ma afecteaza retragerea publica a increderii presedintelui Romaniei, dar cred ca este un gest si o declaratie care nu isi avea rostul acum si am sa explic cele afirmate. Cred ca acest mod de lucru poate duce la o slabire a increderii pe plan extern si cred ca acest lucru nu trebuie facut. Dincolo de interesele personale, de suparari, de frustrarile pe care le avem unul sau altul cred ca trebuie sa dam dovada de responsabilitate, iar toate tarile trebuie sa vada in Romania o tara stabila, in care pot sa investeasca, in care sa vina cu incredere si care sa fie un partenere de incredere pentru orice stat.

M-au jignit aprecierile peiorative ale presedintelui, dar nu numai ce a spus presedintele in aceasta zi. Si inainte, aprecierile presedintelui, modul de exprimare ale presedintelui m-au jignit si acesta a fost motivul pentru care astazi nu am mers la Cotroceni. Am incercat să comunic direct cu președintele. Asa cum am spus inca de la investirea mea, am incercat sa pastrez echilibrul, sa am o buna cooperare interinstitutionala. Am sunat azi pentru a-i comunica presedintelui, sa am o discutie cu dansul. Mi s-a spus ca este intr-o intalnire si ca nu poate raspunde si ca aceasta intrunire va dura pana la ora 11. Atunci am comunicat ca nu o sa ma prezint la Cotroceni azi la intalnire. Am sperat ca presedintele sa sune si sa discutam acest aspect, dar reactia presedintelui a fost o reactie publica pe care am vazut-o cu totii.”, a spus Dăncilă.

Citește și: Lovitură pentru Guvernul Dăncilă! Ce s-a întâmplat cu încasările din impozitul pe profit .