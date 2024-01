Vlad Voiculescu dă vina pe Florin Cîțu și Valeriu Gheorghiță în speța vaccinurilor de la DNA: Dacă dosarul meu ar fi public, adevărul ar fi 100% clar

Liderul USR Bucureşti, Vlad Voiculescu, spune că, potrivit informaţiilor sale, nu există "niciun progres" în dosarul privind vaccinurile anti-COVID şi că, dacă acesta său ar fi făcut public, adevărul ar deveni "100% clar".

Întrebat despre cum vede faptul că Pfizer a dat în judecată Guvernul României, fostul ministru al Sănătăţii a subliniat că respectivele contracte au fost încheiate fără consultarea ministerului, de către fostul premier Florin Cîţu şi fostul preşedintele al Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă.

"Mai întâi, este o firmă privată care, evident, îşi vede interesul. Apoi, atunci când mă întrebaţi despre plăţi făcute sau nefăcute unei companii private, mă întrebaţi de contractele care au fost încheiate. Ar trebui să întrebaţi cine a încheiat acele contracte şi vă spun că au fost domnul Gheorghiţă cu domnul Cîţu, fără implicarea Ministerului Sănătăţii. Am spus-o public de zeci de ori, dar o repet de câte ori trebuie. Asta arată şi probele din dosar, dosar pe care am putut să îl consult. Deci nu a existat nicio implicare a Ministerului Sănătăţii, din păcate, spun eu. În momentul respectiv, Ministerul Sănătăţii a fost sărit. (...) Actualul ministru al Sănătăţii poate să aibă ce opinie vrea dânsul. Memorandumurile la care presupun că face referire au fost făcute la aproape o lună distanţă de la încheierea contractului. Contractele la care probabil dumnealui face referire au fost făcute în februarie. Memorandumurile sunt făcute în luna martie. Dacă dumnealui nu înţelege lucrurile juridice, poate fi scuzat, este medic", a spus, duminică, Vlad Voiculescu.

Potrivit acestuia, fostul premierul Florin Cîţu şi Valeriu Gheorghiţă ar trebui întrebaţi de ce nu au fost folosite destule vaccinuri şi de ce nu au fost donate sau revândute o parte dintre acestea.

"Lucrurile acestea nu puteam să le fac eu până în luna aprilie. Ceea ce spun este foarte clar: contractele au fost încheiate fără Ministerul Sănătăţii la momentul respectiv şi este un lucru care se vede, se probează în dosar", a afirmat el.

Vlad Voiculescu a menţionat că în ultima lună şi jumătate nu a avut "nicio interacţiune cu procurorii", dar că a avut acces la dosar. El a mai precizat că îi va transmite un memoriu procurorului, document în care să arate că nu s-a numărat printre persoanele care s-au ocupat de vaccinare.

"În această lună şi jumătate am avut acces la dosar. Lucrurile în dosar sunt atât de clare, încât cred că domnul procuror trebuie să facă câteva lucruri, să verifice şi să poarte câteva discuţii în primul rând cu cei care s-au ocupat de vaccinare, şi anume cu domnul Gheorghiţă. Ştiţi câte audieri au fost făcute în acest dosar până în ziua de astăzi sau până la sfârşitul lui noiembrie? Zero. Primul lucru... cred că domnul procuror - asta e ceva ce îi voi transmite cred că în săptămânile următoare, vom merge cu un memoriu în care să arătăm lucrurile foarte clar - ce îl voi ruga este să discute din nou cu cei care s-au ocupat de vaccinare. Dacă voia să meargă la capătul deciziei, adică cine va avea ultimul cuvânt pe achiziţii de vaccinuri, cine e vaccinat, când e vaccinat, cum merge campania de vaccinare, acela e domnul Iohannis. Şi nu e ceva ce spun eu. E ceva ce sper că vă amintiţi fiecare dintre dumneavoastră atunci când vă gândiţi la vaccinare. Cred că vedeaţi figura domnului Gheorghiţă, figura domnului Baciu, figura domnului Cîţu şi figura domnului Iohannis. Acestea sunt persoanele care s-au ocupat de vaccinare", a mai afirmat fostul ministru al Sănătăţii.

În februarie 2021 Ministerul Sănătăţii "a fost complet scos în schemă"

Potrivit acestuia, în februarie 2021, Ministerul Sănătăţii "a fost complet scos în schemă", iar el a aflat în luna martie despre achiziţiile făcute cu acordul scris al premierului Florin Cîţu.

"Din câte ştiu eu, nu există niciun progres în dosar. Ce îmi doresc eu este ca lucrurile să meargă cât se poate de repede. (...) Din punctul meu de vedere, dacă tot dosarul meu ar fi public, adevărul ar fi 100% clar şi în văzul tuturor. Îmi doresc ca lucrurile să fie făcute public cât mai repede şi îmi doresc ca lucrurile să se întâmple în dosar, toţi paşii necesari să fie făcuţi cât mai repede. (...) Dacă mă întrebaţi ce discuţii am avut atunci când am aflat, pot să vă spun că una dintre discuţii a fost o întrebare adresată domnului Cîţu: 'Dacă e sigur că face ceea ce trebuie'. Şi dumnealui mi-a confirmat. Dar e o discuţie pe care am avut-o cu cineva care deja luase o decizie şi acea decizie fusese deja implementată. Nu poate fi cineva acuzat de ceva ce nu numai că nu a influenţat, pentru că nu a fost întrebat, dar de o decizie despre care nici măcar nu avea cunoştinţă. Cereţi stenogramele şedinţelor de Guvern de pe 10 martie, 18 martie 2021 şi lucrurile vor fi clare precum cristalul", a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi că autorităţile de la Bucureşti au fost notificate în luna decembrie a anului trecut de compania Pfizer cu privire deschiderea unui litigiu pentru recuperarea unor sume de bani, având în vedere nefinalizarea achiziţiei de către partea română a 28 de milioane de doze vaccin anti-COVID, urmând ca primul termen să aibă loc în luna februarie.