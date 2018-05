Ziua sentinţei definitive pentru Elena Udrea în dosarul Gala Bute: Pronunţarea a fost stabilită de instanţă pentru 23 mai

Instanţa supremă a stabilit pronunţarea în dosarul Gala Bute pentru 23 mai. Sentinţa pe care o vor dispune magistraţii va fi una definitivă. La momentul transmiterii ştirii, şedinţa de judecată este în curs de desfăşurare, informează Mediafax.

Unul dintre avocații Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a cerut, miercuri, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, eliminarea probelor obținute cu ajutorul SRI, menționând că acestea sunt nelegale. Apărătorul a solicitat rejudecarea dosarului.

"Am primit ieri răspunsul pe care l-a formulat DNA în legătura cu activitățile desfășurate împreuna cu SRI. Referitor la ce a învederat DNA privitor la faptul că a beneficiat de sprijin de la SRI, apreciem că justificarea oferită de organul de urmărire penală pentru a justifica administrarea probelor nu poate fi primită. (...) Prevederile la care fac referire autorii excepției au atribuții exclusiv in domeniul siguranței nationale, neavând atribuții de cercetare penală. (..)Conform deciziei CCR, probele organelor de urmărire penală sunt nelegale. Probele obținute în mod nelegal nu pot fi folosite in procesul penal. Solutia juridica reglementată de Curte e obligatoriu a fi luată in considerare în această cauza. Soluția e retrimiterea cauzei la instanța de fond pentru a se discuta incidența probelor efectuate împreuna cu SRI", a spus, în sala de judecată, avocatul Veronel Rădulescu.

DNA a răspuns solicitării instanței supreme referitoare la implicarea SRI în dosarul Gala Bute, menționând că, pe parcursul urmăririi penale, a cerut SRI sprijin pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere,o expertiză și declasificarea unor interceptări pe mandate de siguranță națională

În dosarul Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnată, în primă instanţă, în martie 2017, la şase ani de închisoare pentru mai multe fapte. În acelaşi dosar, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, iar fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii, Ana Maria Topoliceanu, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare. Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, Dragoş Botoroagă la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul secretar general în MDRT, Gheorghe Nastasia, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat de instanţa supremă la patru ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi trei ani pentru încă o infracţiune de evaziune fiscală, instanţa contopind pedepsele şi dispunând o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare.

Pe de altă parte, fostul ministru Ion Ariton a fost achitat pentru infracţiunile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosirea influenţei.

Miercuri, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, procurorul de caz a cerut instanţei pedepse majorate şi condamnare cu executare pentru cei care au primit pedepse cu suspendare pe fond. Elena Udrea a fost condamnată, în primă instanţă, la 6 ani de închisoare