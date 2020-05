A câștigat un tablou Picasso iar acum caută muzeu la care să îl expună

O femeie din Italia, câştigătoarea unui tablou de Picasso în cadrul unei loterii caritabile, alături de fiul ei, care i-a oferit biletul de participare, au lansat vineri un apel către muzeele interesate pentru a expune această pânză, ''dificil de păstrat acasă'', informează AFP, potrivit Agerpres.

Aflată încă sub şocul surprizei şi nefiind prea cunoscătoare într-ale picturii, Claudia Borgogno, din oraşul italian Ventimiglia, nu intenţionează în viitorul apropiat să revândă tabloul ''Natură moartă'', compoziţie geometrică care are drept elemente un ziar şi o sticlă de absint, datată 1921, şi evaluată la un milion de euro.''Îmi place profesia mea, aşa că mă gândesc să lucrez în continuare. Dar aş vrea să asigur viitorul fiului meu'', a confirmat aceasta pentru AFP.''Nu am mai câştigat nimic până acum, deşi câteodată jucam puţin la loto, dar doar pentru amuzament. Nu mă aşteptam şi nici nu speram'', a povestit ea. Biletul de loterie, cumpărat contra sumei de 100 de euro, a fost un cadou de Crăciun din partea fiului ei, Lorenzo.

Acesta din urmă a spus că în prezent este ''dificil să păstreze (tabloul) în casă, în special având în vedere valoarea sa''.



''Nu mă gândesc să-l atârn pe un perete. Dar mi-ar face plăcere să fie expus într-un muzeu, astfel încât şi alte persoane să se poată bucura de el, să-l privească şi să simtă emoţiile'', a spus acesta, lansând un apel. ''Ne-ar plăcea să fie expus în Europa sau altundeva în lume, ca toată lumea să se poată bucura de el''.



Pentru început, primăria din Ventimiglia şi-a exprimat dorinţa de a-l expune.



Loteria caritabilă ''Un Picasso pentru 100 de euro'' strânge fonduri pentru finanţarea unor proiecte de acces la apă potabilă desfăşurate de organizaţia nonguvernamentală CARE în statele africane Madagascar, Camerun şi Maroc.



Un număr de 200.000 de bilete de 100 de euro au fost puse în vânzare pe site-ul ''1picasso100euros.com'' în speranţa de a strânge 20 de milioane de euro. Într-un final, suma strânsă a fost de doar 5,1 milioane de euro.



Suma de un milion de euro ar fi trebuit iniţial să fie virată proprietarului tabloului, colecţionarul David Nahmad, care a decis să accepte doar 900.000 de euro. Restul de 4,2 milioane de euro vor merge aşadar către proiectele realizate de CARE