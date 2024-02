Acord de principiu pentru desfăşurarea Cupei Africii pe Naţiuni 2025 în timpul verii

Confederaţia africană de fotbal (CAF) şi-a dat acordul de principiu pentru ca următoarea Cupă a Africii pe Naţiuni (CAN), a cărei organizare a fost deja atribuită Marocului, să aibă loc în perioada iulie-august 2025, a declarat luni pentru AFP un oficial al organismului sportiv cu sediul la Cairo, potrivit Agerpres.

La începutul lunii februarie, preşedintele CAF, Patrice Motsepe, a refuzat să indice o dată pentru CAN, ce a fost amânată după ce fusese programată iniţial pentru perioada ianuarie-februarie 2025. Această competiţie va avea loc vara, în condiţiile în care Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) va organiza prima sa Cupă Mondială a Cluburilor cu 32 de echipe în perioada 15 iunie - 13 iulie în Statele Unite.

Luni, un oficial al comisiei responsabile de competiţii a declarat pentru AFP, sub acoperirea anonimatului, că există "un acord de principiu între CAF şi Federaţia marocană de fotbal pentru desfăşurarea CAN în timpul verii, mai precis în iulie şi august" 2025.

"S-a ajuns la acest acord sub egida FIFA după discuţii începute în urmă cu câteva luni şi care s-au intensificat la ultima ediţie, încheiată luna aceasta în Cote d'Ivoire", a spus oficialul.

"Datele propuse acum sunt între 20 iulie şi 16 sau 17 august 2025", a conchis el.

Ultimele două ediţii ale CAN au fost deja decalate. CAN 2021 s-a jucat în ianuarie-februarie 2022 în Camerun, iar cea mai recentă ediţie, denumită în continuare oficial CAN 2023, a început pe 13 ianuarie şi s-a încheiat în urmă cu ceva mai mult de o săptămână în Cote d'Ivoire.

Calificările pentru CAN 2025 încă nu au început. Un tur preliminar este programat între 18 şi 26 martie, potrivit calendarului CAF.

CAN 2027 urmează să fie organizată de trei ţări, Kenya, Tanzania şi Uganda.