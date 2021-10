Actriţa Anya Taylor-Joy protagonista miniseriei 'Queen's Gambit' a fost aleasă noua ambasadoare a casei Dior

Actriţa Anya Taylor-Joy, protagonista miniseriei "Queen's Gambit", a fost aleasă noua ambasadoare a firmei de lux franceze Dior, care şi-a reînnoit imaginea cu ajutorul mai multor reprezentante ale cinematografiei internaţionale, relatează luni EFE.

Alegerea lui Anya Taylor-Joy ca imagine a Dior reprezintă o recunoaştere a impactului pe care tânăra actriţă o are asupra noilor tendinţe ale modei. Deşi numele său era până de curând puţin cunoscut, contul său de Instagram numără aproape 8 milioane de urmăritori.

În imaginea ei de prezentare, Anya Taylor-Joy inspiră o eleganţă sofisticată, cu o coafură îngrijită cu bucle lungi şi blonde. Este îmbrăcată într-o rochie verde de seară cu bretele fine şi un decolteu generos în V, având ca accesoriu o eşarfă amplă în acelaşi ton care îi pune în valoare braţele.

Tânăra actriţa va purta de-acum încolo modele din colecţiile feminine realizate de directoarea de creaţie a casei Dior, Maria Grazia Chiuri, şi va deveni totodată noul chip al produselor de frumuseţe Dior realizate de directorul de creaţie şi imagine, Peter Philips, potrivit Agerpres.ro.

Lăudată pentru interpretarea sa în filmul "The Witch", de Robert Eggers, Anya Taylor-Joy a devenit celebră după rolul său din "Queen's Gambit", o producţie Netflix, pentru care a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-o miniserie, două trofee Critic´s Choice Award şi SAG Award şi o nominalizare la premiile Emmy.

Filmografia SA este foarte diversă, jucând atât în filme de epocă, precum lungmetrajul "Emma", de Autumn de Wilde, pentru care a fost nominalizată la premiile Golden Globe, cât şi în filme de acţiune, ca "Split" şi "Glass", ambele realizate de M.Night Shyamalan.

Printre proiectele sale viitoare se numără thriller-ul psihologic "Last Night in Soho", de Edgar Wright şi "The Northman", de Robert Eggers, precum şi viitorul film care va fi regizat de David O. Russell.