Actualul mecanism de 'backstop' este toxic, susţine lidera unioniştilor nord-irlandezi

Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, care susţine guvernul britanic condus de Theresa May, a apreciat că mecanismul de 'backstop' inclus în acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană este toxic, dar a precizat că ea va putea sprijini acordul dacă respectiva clauză va fi înlocuită, transmite marţi Reuters preluată de Agerpres

''Ne vom reafirma opoziţia faţă de actualul backstop şi faptul că parlamentul a susţinut acum această poziţie înseamnă că ea (Theresa May, n.red.) are un mandat clar pentru a reveni la Bruxelles (pentru renegocierea acordului de retragere, n.red.)'', a declarat pentru BBC Arlene Foster, care se va întâlni la Belfast cu şefa executivului britanic Theresa May.''Mandatul dat de parlament este de a înlocui clauza 'backstop'; actuala clauză 'backstop' este toxică pentru aceia dintre noi care trăiesc în Irlanda de Nord. Dacă 'backstop'-ul este soluţionat în acordul de retragere... vom susţine prim-ministrul. Nu vreau să văd un scenariu fără acord'', a adăugat Foster.În urmă cu o săptămână, parlamentarii britanici i-au cerut premierului britanic Theresa May să renegocieze acordul de Brexit pentru a înlocui mecanismul de "backstop" - clauză ce prevede că Regatul Unit va rămâne în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană până când Londra şi Bruxellesul vor găsi o soluţie mai bună care să împiedice reapariţia unei aşa-numite ''frontiere dure'' între Irlanda şi Irlanda de Nord.Marea Britanie urmează să iasă din UE la 29 martie, dar acordul de retragere, pe care parlamentarii britanici refuză să-l ratifice din cauza prevederilor 'backstop'-ului cu privire la comerţ, ar menţine relaţiile actuale pentru o perioadă de tranziţie până cel puţin la sfârşitul anului viitor şi, posibil, pentru încă doi ani.