ACUZAȚII grave de rasism la meciul FCSB - Dinamo: Prefer să-mi insulte familia, dar să nu scoată sunete de maimuţă

Harlem Gnohere, omul care a deschis scorul în derby-ul cu Dinamo, i-a acuzat pe suporterii adverşi de scandări rasiste la finalul partidei cu FCSB. Vârful vicecampioanei a recunoscut că i-a transmis arbitrului faptul că fanii lui Dinamo imită sunetul scos de maimuţe.

Gnohere a spus că nu e pentru prima oară când trece prin aşa ceva.

Becali: E dezamăgire pentru că am primit gol în minutul 89; Nu am ce să reproşez echipei; Dacă vom juca aşa, vom câştiga campionatul la 15 puncte diferenţă

"Sunt bine. Suntem supăraţi pentru că Dinamo a marcat pe final. Am jucat bine în prima repriză şi în a doua ne-am mişcat mai greu. Am repetat schema la antrenament (n.r referitor la golul de 1-0). Dică a vorbit cu mine pentru faza asta şi am reuşit să marchez.

Nu e pentru prima oară (n.r când aude scandări rasiste). Şi anul trecut au făcut la fel. I-am spus arbitrului. Nu ştiam dacă e un sunet de câine sau de maimuţă, dar mi s-a mai întâmplat. Sunt trist pentru că în trecut am jucat pentru ei. Prefer să-mi insulte familia, dar să nu scoată sunete de maimuţă", a spus Gnohere, la finalul partidei.

FCSB a deschis scorul în minutul 10, în urma unei lovituri de colţ executate impecabil. Dennis Man a trimis în centrul careului, pe jos, iar Gnohere şi-a pierdut adversarul pe drum şi a trimis violent sub bara transversală. Francezul se afla la bara a doua înainte ca Dennis Man să execute lovitura de colţ obţinută de Florin Tănase. Gnohere a făcut ocol, a ajuns în zona punctului de la 11 metri, după care l-a executat pe Jaime Penedo, care tocmai intervenise la execuţia lui Florin Tănase. Bogdan Planic i-a făcut paravan lui Gnohere, care a înscris primul său gol din acest sezon.