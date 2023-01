Acuzații în Hunedoara: Impostură și cinism. Cum 'dezvoltă județul' prefectul liberal

Obsedat de propria imagine, prefectul liberal al județului Hunedoara sufocă rețelele de socializare și adresele de mail ale redacțiilor cu „informări prețioase” despre ampla sa activitate. În fond, este vorba despre câteva aspecte prevăzute în fișa postului cu care trebuie să fii total rupt de realitate ca să ai pornirea de a te lăuda. „Am făcut o ședință”, „am avut o întâlnire”, „am vizitat”, „am participat”, „am verificat”… ce mai, Călin Marian face și drege așa că poporul trebuie musai să cunoască aceste aspecte, punctează Accentmedia.

De câteva luni, în fotografii apare și un afiș mare cât casa pe care s-a scris după dictare: „Dezvoltăm Hunedoara” alături de denumirea instituției prefectului. Poftim? Cine dezvoltă? Prefectura? Cum? Cu ce? Când?

Orice om care a citit la viața lui câteva cărți și ceva legislație ȘTIE foarte bine că Instituția Prefectului are atribuții foarte stricte prevăzute de lege. Că să fim bine înțeleși: prefectura nu are bani prevăzuți pentru investiții, deci nu investește. Prefectura nu are bani prevăzuți pentru proiecte, deci nu face proiecte. Prefectura NU ARE bani prevăzuți pentru drumuri, rețele de apă-canal, școli, spitale, baraje, termocentrale, exploatări miniere, patrimoniu, cultură și așa mai departe, deci nu se ocupă cu nimic din toate acestea. Prefectura ARE bani pentru salariile funcționarilor angajați. Și pentru combustibilul cu care se alimentează mașina cu care se plimbă prefectul. Punct.

Noi am înțeles că administrațiile locale au acest atribut, de a dezvolta comunitățile și o fac, într-o mai mică sau mai mare măsură, în funcție de buget și de capacitatea primarilor de a implementa proiecte. De asemenea, consiliiul județean are pârghii pentru a dezvolta județul, pe zona de competență, lucru care, trebuie să fim obiectivi, chiar se întâmplă (chiar dacă unora nu le cade bine la ficat).

Proba de cinism a prefectului de Hunedoara

Și atunci, ce dezvoltă Călin Marian? Ei bine, dezvoltă un cult al personalității clădit pe multă minciună și dezinformare. În realitate, instituția pe care o conduce își face treaba prin funcționarii angajați și cam atât. Restul e imagine. Dar ce imagine!

Dacă nu participă la vreo sindrofie sau gală sportivă, când se plictisește, prefectul Călin Marian își ia jacheta GEOX de 1.300 de euro și coboară printre pământeni. Așa s-a întâmplat și anul trecut când, în lipsă de idei, prefectul s-a dus la Ilia să împartă personal pachetele cu alimente destinate persoanelor defavorizate din punct de vedere social. Cât de cinic să fii să mergi la acei oameni necăjiți, îmbrăcat cu o haină care costă cât 25 de alocații lunare pentru copii, să mimezi grija și preocuparea. Mai ales, pe banii Uniunii Europene!

Domnule prefect, nu ați găsit pe acasă ceva mărunțiș să le cumpărați acelor copilași cu care v-ați fotografiat, ceva DIN BANII DUMNEAVOASTRĂ? Din indemnizația aia șmecheră de 12 mii de lei pe lună, nu, nimic?

Atunci, bine, dar lăsați-ne cu circul ăsta finanțat din bani publici!