Adrian Todoran, preşedintele PMP Baia Mare: 'Speram sincer la un scor mai mare'

Preşedintele PMP Baia Mare, deputatul Adrian Todoran, care a candidat pentru un nou mandat, a afirmat că miza pe un procentaj mult mai mare la alegeri.

"PMP în Maramureş se apropie de un scor de 10% (conform numărătorii paralele - n.red), dar speram sincer la un scor mai mare", a declarat Adrian Todoran pentru AGERPRES.

Acesta a admis că o negociere dintre PMP şi PNL se poate purta abia după ce se cunosc toate rezultate din ţară.

"Cred că trebuie să existe o negociere (cu PNL - n.red.), dar după ce se închide la virgulă fiecare numărătoare din toate judeţele. Eu, în postură de parlamentar actual, n-aş putea discuta de o negociere neştiind exact cât are fiecare partid. PMP sigur trece de 5%, dar nu voi susţine niciun guvern care va fi împotriva oamenilor, şi aici mă refer în mod special la producătorii locali. Sunt foarte multe lucruri de discutat, iar PNL va avea o mare problemă în negocierea cu USR PLUS, pentru că doresc premier. PSD mizează pe faptul că ei vor termina pe primul loc, însă, eu cred că PSD mimează că vrea la guvernare. În momentul de faţă nici PNL şi nici PSD nu ştiu dacă doresc să rămână la guvernare ştiind ce dezastru s-a produs în acest an de zile şi ce dezastru va urma", a susţinut Todoran.

În opinia sa, impunerea pe lista PNL în Maramureş a unui candidat din Bucureşti a creat un deficit de percepţie, iar pe fondul greşelilor politice ale PNL la nivel central s-a ridicat AUR - Alianţa pentru Unitatea Românilor.

"Cred că actuala conducerea a PNL a greşit cu oameni prost poziţionaţi ca imagine, şi aici vorbesc de candidatul Florin Alexandru Alexe, adus de la Bucureşti pentru a reprezenta maramureşenii. E clar că oamenilor din Maramureş nu le-a convenit acest lucru şi asta se dovedeşte şi-n procentul slab pe care-l au liberalii pe Maramureş. Prezenţa slabă la vot nu e din vina liberalilor, ci din vina tuturor forţelor politice, pentru că în momentul de faţă toţi au avut o speranţă, după ce s-a terminat cu guvernul PSD, că vor veni cei de dreapta şi vor regândi România. S-a dovedit că această regândire a fost una dezastruoasă pentru ţară. (...) Partidele politice trebuie să se recalibreze cât mai repede, pentru că un nou curent politic denumit AUR reuşeşte să intre în Parlamentul României doar pe nemulţumirea poporului împotriva politicienilor. Acest curent AUR este un şoc pentru multă lume (...) iar pe discurs antisistem AUR a ajuns în Parlament", a spus Adrian Todoran.