Ai insomnii? Lista de alimente și băuturi pe care ar fi bine să le eviți

Problemele cu somn ul sunt legate de o serie de factori, de la stres până la unele afecțiuni medicale, dar pot fi cauzate și de ceea ce consumăm înainte de culcare. HuffPost a publicat o listă cu șapte alimente/băuturi care pot dăuna somnului mai mult decât își dau seama oamenii.

Dacă vă luptați cu dificultatea de a adormi, probabil că ați încercat deja toate remediile populare. Știți deja că nu este o idee bună să consumați cofeină în a doua parte a zilei și că, deși vinul vă poate ajuta inițial să adormiți, vă puteți trezi în mijlocul nopții regretând că l-ați băut. Dar în cazul problemelor cu somnul pot fi de vină și alte produse pe care le consumați, despre care poate nici nu v-ați imaginat că v-ar putea strica somnul.

Specialiștii în somn au arătat care sunt cele șapte alimente și băuturi pe care ar fi bine să le evitați dacă vă luptați cu insomnia.

Alimente picante

Dr. Abhinav Singh, medic certificat în medicina somnului și medicină internă, director medical al Indiana Sleep Center și revizor medical pentru Sleep Foundation, a explicat, pentru HuffPost, că mâncarea mai picantă decât cea cu care sunteți obișnuiți poate crește aciditatea în stomac. Iar acest lucru poate provoca refluxul acid care, la rândul său, poate face somnul dificil.

Același lucru spune și Dr. Ruchir P. Patel, medic specialist în medicina somnului și director medical al The Insomnia and Sleep Institute of Arizona.

Pizza (sau orice conține sos de roșii)

Dr. Patel spune și că că mulți oameni nu realizează că sosul de roșii poate fi un declanșator al refluxului acid, care poate perturba somnul, similar cu efectul alimentelor picante.

Este motivul pentru care, dacă mâncați pizza sau spaghete la cină, ați putea avea un somn prost.

Patel recomandă și evitarea alimentelor bogate în sodiu și grăsimi saturate cu trei ore înainte de culcare și dintr-un alt motiv: se digeră greu, ceea ce poate provoca apoi probleme de somn.

Burgerii

Și în cazul burgerilor, digestia durează mai mult, iar raționamentul pentru care nu sunt recomandați înainte de culcare e același.

Înghețata și alte alimente bogate în zahăr

Conținutul ridicat de zahăr poate provoca fluctuații ale glicemiei, poate cauza probleme cu stomacul și vă poate ține în alertă la ora de culcare, avertrizează, pentru HuffPost, Dr. Raj Dasgupta, consilierul medical șef al Sleep Advisor.

Laptele

Deși poate v-ați gândit că laptele vă ajută să dormiți mai bine, nu e așa, tocmai din cauza faptului că și el poate declanșa refluxul acid, spune Patel.

Lactoza ar fi cea problematică, ceea ce înseamnă că, dacă sunteți predispus la reflux acid, dar doriți să consumați lapte seara, ar fi recomandat să alegeți un lapte pe bază de plante, care nu conține lactoză.

Unele sortimente de apă cu vitamine și electroliți

Patel a dezvăluit că nu toată lumea conștientizează că unele mărci de apă de lux, pot conține până la 50 de miligrame de cofeină.

Unele băuturi sau pulberi cu electroliți pot conține, de asemenea, cofeină, a avertizat și Singh.

Menta

Și menta poate declanșa refluxul acid, o legătură de care mulți oameni nu sunt conștienți, a explicat Singh.

Ce să mâncați în schimb

Toți cei trei specialiști recomandă, în locul acestor alimente/băuturi, o cină care să includă carbohidrați complecși, fibre și proteine slabe. Surse de carbohidrați complecși și cu conținut ridicat de fibre sunt majoritatea legumelor, orezul brun, lintea, fasolea, pâinea integrală și quinoa. Surse de proteine slabe sunt carnea de pasăre și peștele.

„Un pumn de nuci este o gustare bună pentru noapte, deoarece are fibre și grăsimi nesaturate", a spus Singh, potrivit HuffPost.