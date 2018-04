ALERTĂ MONDIALĂ - Donald Trump amenință Rusia cu RĂZBOI: anunță bombardarea Siriei

Președintele SUA, Donald Trump, reacționează extrem de dur, după ce Rusia a anunțat că va doborî rachetele occidentale trase în Siria. Trump le-a transmis rușilor să se pregătească, pentru că în Siria vor ajunge rachete ”noi și smart”.

'Rusia a promis că va doborî una câte una toate rachetele trase către Siria. Pregăteşte-te Rusia, pentru că ele vor veni, frumoase, noi şi inteligente ('smart'). Nu ar fi trebuit să fii prietenă cu un animal care ucide cu gaze ('Gas Killing Animal'), care-şi ucide propriul popor şi îi face plăcere', a scris Trump pe Twitter.



Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!