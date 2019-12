Alexandru Cumpănașu, criză de nervi după ce mama lui l-a sunat plângând: 'Îi voi călca în picioare'

Alexandru Cumpănașu, fost candidat la președinție, a răbufnit! El le transmite jurnaliștilor și „șmecherilor din sistem” că este liniștit și calm, adăugând că nu va uita și nu va ierta pe nimeni dintre cei care i-au jignit familia sau au aruncat cu noroi în el zilele acestea. „Îi voi călca în picioare pe toți cei care au prezentat eronat situația și șmecherii sistemului”, avertizează Cumpănașu, după ce mama lui l-a sunat plângând. Cât despre ancheta DNA, el subliniază că nu a fost pus sub acuzare, ci are calitatea de suspect.

„Vreau să le transmit TUTUROR jurnaliștilor și șmecherilor din SISTEM că sunt foarte liniștit și calm, dar nu voi UITA și nu voi IERTA niciodată pe nimeni dintre cei care mi-au jignit familia sau au aruncat cu noroi în mine zilele acestea, pentru simplul motiv că nu am acceptat moartea Alexandrei. Nu pentru mine. Eu știu cu cine mă lupt și mă lasă rece orice încercare de intimidare, însă din momentul în care MAMA mea care este SFÂNTĂ pentru mine m-a sunat plângând pentru că a văzut la TV neadevăruri și exagerări despre copilul ei, îi VOI CALCA ÎN PICIOARE pe toți cei care au prezentat eronat situația și șmecherii SISTEMULUI.

Mama mea suferă de afecțiuni cardiace, fiind operată și având stent, iar faptul că vreme de două zile a ascultat știrile și a văzut titlurile unor nenorociți cum că fiul ei va face pușcărie este NEPERMIS! Cu atât mai mult cu cât la DNA, NU SUNT PUS SUB ACUZARE cum mulți au prezentat situația în mod eronat, ci am calitatea de suspect adică suspiciuni care se verifică. Nu mai spun că un om este vinovat doar dacă este condamnat definitiv de o instanță de judecată! Eu nu sunt BARNA sau alți papagali de-ai lui care se sperie și execută ce i se spune. Vom vedea cât de cinstit este fiecare din cei care m-au acuzat zilele astea!

P.S.: Apropo, familia lui Dinca cand este arestata? Dar complicii? Dar criminalul padurarului? Dar pedofilul din Dobrun? Etc. Sau principala grija este CUMPANASU?! Care a INDRAZNIT sa INFRUNTE SISTEMUL?”, scrie Cumpănașu pe Facebook.