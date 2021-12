Amenințare fără precedent! Iranul a lansat o rachetă cu rază lungă de acţiune. Negocierile sunt în impas

Iranul a anunţat joi că a lansat în spaţiu o rachetă cu rază lungă de acţiune la bordul căreia se află trei aparate de cercetare spaţială - un proiect susceptibil să fie condamnat de Occident în contextul în care negocieri în dosarul nuclear iranian sunt în curs, relatează AFP.

”Lansatorul de sateliţi Simorgh a trimis trei aparate de cercetare în spaţiu”, a anunţat un purtător de cuvânt al unităţii spaţiale din cadrul Ministerului iranian al Apărării, Ahmad Hosseini, citat de televiziunea de stat iraniană.

Another failure for Iran's Simorgh SLV. Payload still unknown. pic.twitter.com/RyzXvTc4fm