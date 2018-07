Andreea Cosma, iesire EXPLOZIVĂ: cere arestarea lui Onea, după publicarea stenogramelor

Deputatul PSD, Andreea Cosma, va face plângere penală împotriva procurorului Lucian Onea, după ce în presă au apărut stenograme video cu audierile la care au participat Andreea Cosma și Vlad Cosma.

”Fata de divulgarea unor probe din dosare penale care s au aflat in curs de cercetare in instrumentarea procurorului Onea Lucian in calitate de procuror dna ploiesti mentionez ca voi formula o plangere penala cu privire la savarsirea unor infractiuni in legatura cu compromiterea justitiei . Solicit desemenea arestarea preventiva a numitului Onea Lucian avand in vedere ca acesta scurge in presa probe din dosarele pe care le a avut sau le are in lucru apreciind in mod fals ca aceaste probe l ar putea exonera de raspundere ptr propriile fapte . Ori aceste probe apartin unei institutii ale Statului Roman si nu pot fi folosite ptr apararea unor persoane care au savarsit posibile fapte penale

Am suspiciuni asupra faptului ca in acelasi mod acesta ar putea sa si distruga probe din dosare , in disperarea sa de a scapa de raspundere”, susține Andreea Cosma.