Andreea Pora răsuceşte cuţitul în rană: PSD îşi pierde răbdarea! Suspendarea lui Klaus Iohannis e iminentă

Jurnalista Andreea Pora face o analiză dură a situaţiei politice din România după eşecul moţiunii de cenzură depuse de PNL. Într-un articol din Revista 22, Pora subliniază că preşedintele Klaus Iohannis riscă suspendarea în orice clipă, după ce opoziţia şi-a demonstrat fragilitatea în faţa majorităţii PSD -ALDE.

"Rzultatul nu este o surpriza tinind cont ca motiunea a fost nepregatita, negocierile s-au purtat la botul calului si au fost puse in dificultate de anuntul lui Ludovic Orban ca va fi viitorul premier. In loc sa-si gestioneze propriile probleme, PNL s-a trezit ca rindurile sale se cam subtiaza. PSD a reusit ca compenseze parlamentarii furati de Ponta prin racolari de la PMP- 7 parlamentari- si de la PNL- alti 6 parlamentari.

Se constata astfel ca opozitia s-a intarit prea putin in ultimii doi ani, in pofida esecurilor guvernarii, a condamnarii lui Dragnea si a tensiunilor pe care le-a generat in societate. Prin comparatie cu alte motiuni de cenzura, aceasta a primit in plus prea putine voturi, doar 5 fata de cea din februarie 2017, împotriva Guvernului Grindeanu ( 261 voturi ”pentru”) si doar 7 fata de cea din noiembrie 2017, împotriva Guvernului Tudose (159 voturi „pentru”).

Esecul motiunii de cenzura, desi previzibil, il pune intr-o situatie complicata si pe presedintele Iohannis. Cu o majoritate parlamentara consfintita iarasi prin vot, cu o campanie care va creste ca intensitate, cu presiuni din tot mai multe zone, presedintele va avea o marja si mai mica de joc in ce priveste semnarea decretului de revocare a lui Kovesi. Cit va mai putea tergiversa si cum? Nu este exclus ca acum, scapati de presiunea motiunii, Dragnea si PSD sa nu mai fie dispusi sa astepte nici macar citeva zile si sa considere ca a venit momentul suspendarii. Singurul risc major pentru ei in aceasta situatie este tot Strada si explozia electoratului anti-PSD. Cistigul de la motiune s-ar putea volatiliza in suspendare", a scris Pora în Revista 22.