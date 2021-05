Anthony Fauci: Covid-19 a 'ucis fără îndoială' mult mai mulți oameni decât arată cifrele raportate oficial în SUA

Covid-19, care a făcut oficial 581.000 de la începutul anului 2020 în Statele Unite, a „ucis fără îndoială” mult mai mulți oameni în Statele Unite, cea mai afectată țară din lume, a transmis consilierul medical al Casei Albe, Dr. Anthony Fauci.

Întrebat despre un nou studiu publicat săptămâna aceasta de Universitatea din Washington, care estimează numărul deceselor Covid din SUA la peste 900.000, dr. Fauci nu a mers totuși până la validarea respectivelor datelor. Oficialii din domeniul sănătății „au spus de la început că numărul va fi subestimat”, a declarat el pentru The Hill.

„Acest model care evocă un număr semnificativ”, de 900.000 de decese, „plasează subevaluarea la un nivel puțin mai mare decât aș fi crezut, dar uneori modelele sunt corecte, alteori nu”, a adăugat el, încercând să tempereze șocul unei asemenea cifre.

„Dar cred că nu există nicio îndoială că am subevaluat și încă subevaluăm” mortalitatea, a recunoscut Fauci, referindu-se la o „pandemie istorică, deoarece nu am mai văzut niciuna de peste o sută de ani” – justificând astfel dificultatea unei cifre precise. SUA, cu peste 32 de milioane de cazuri și 581.000 de decese înregistrate oficial, este țara cu cel mai mare număr de victime.

„Avem sarcina de a facilita și mai mult accesul la vaccinuri”

Cu toate acestea, din ianuarie, cazurile și decesele au scăzut în paralel cu o campanie de vaccinare rapidă. După o ușoară creștere legată în special de sărbătorile de primăvară, declinul a fost reluat de la mijlocul lunii aprilie. „Suntem într-un moment de cotitură”, a declarat coordonatorul luptei împotriva Covid-19 de la Casa Albă, Jeffrey Zients, pentru CNN.

58% dintre adulți au primit cel puțin o doză a vaccinului și peste 110 milioane de persoane (o treime din populația totală) sunt vaccinate complet. Președintele Joe Biden a stabilit obiectivul – 70% dintre adulți să primească cel puțin o doză până pe 4 iulie, de Ziua Națională, dar campania de vaccinare încetinește pe măsură ce ajunge la cei mai sceptici sau indiferenți.

„Avem sarcina de a facilita accesul la vaccinuri, pentru a întări încrederea oamenilor”, a spus Jeffrey Zients.

