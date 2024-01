Asteroid City, de Wes Anderson, poate fi urmărit în exclusivitate pe SkyShowtime începând din 20 ianuarie

"Asteroid City", cel mai recent film al lui Wes Anderson, în care joacă Jason Schwartzman ("The French Dispatch", "The Grand Budapest Hotel"), Scarlett Johansson ("Black Widow", "Jojo Rabbit") şi Tom Hanks ("Elvis", "News of the World"), va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime începând din 20 ianuarie, potrivit news.ro.

Scris şi regizat de Wes Anderson, de şapte ori nominalizat la Oscar ("Isle of Dogs", "Moonrise Kingdom") pentru Focus Features, "Asteroid City" impresionează cu distribuţia sa, inclusiv cu vedetele din rolurile secundare, actori apreciaţi de critici precum Jeffrey Wright ("Westworld", "No Time To Die"), Tilda Swinton ("Suspiria", "Michael Clayton"), Adrien Brody ("The Pianist", "The Darjeeling Limited"), Bryan Cranston ("Breaking Bad", "Trumbo") şi Edward Norton ("Glass Onion", "Birdman").

Povestea se desfăşoară într-un oraş fictiv din deşert, în sud-vestul american, în jurul anului 1955. Tinerii iubitori ai spaţiului din întreaga ţară, Junior Stargazers şi Space Cadets, se adună pentru sărbătoarea anuală a Zilei Asteroidului - dar competiţia academică este dată peste cap în mod spectaculos de evenimente care pot schimba lumea. Sărbătoarea menită să onoreze realizările tinerilor Junior Stargazers are parte de un vizitator neaşteptat: un extraterestru. Asteroid City este un loc închis, o poveste pusă la cale de către armată, dar tinerii geniali, cu inteligenţa lor precoce, amintind de personajele din filmele clasice ale lui Spielberg, au un plan pentru a răspândi vestea în lume.

Cu toate acestea, în stilul inegalabil al lui Anderson, povestea este mult mai profundă. Pe coasta de est, personajele din Asteroid City sunt pe scenă, pregătind o piesă care se numeşte „Asteroid City". Aici ne aventurăm în culise şi în viaţa artiştilor, în jurul anului 1955. Actorii de teatru, pe punctul de a deveni vedete, îşi perfecţionează talentul. Cu siguranţă, la fel de amuzant ca oricare dintre filmele lui Anderson, dar având o dimensiune cosmică; o examinare interioară, personală, a complexităţii relaţiilor de familie şi a noilor iubiri, a părinţilor şi a copiilor, a secretelor, a descoperirilor şi a depăşirii adulţilor; vastul Vest şi cenuşiul Est, toate într-un echilibru emoţional perfect pe care nimeni nu îl poate atinge mai bine decât Wes Anderson.

Din distribuţie fac parte şi Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan şi Jeff Goldblum.

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienţi prin intermediul aplicaţiei SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung şi prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Preţul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame).