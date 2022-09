VIDEO Atenție, imagini șocante: cel puţin şase morţi şi şase răniţi în Doneţk, într-un bombardament al Pieţei Krîtî

Cel puţin şase persoane au fost ucise, iar alte şase rănite, joi, într-un bombardament al unei pieţe din Doneţk, un bastion al separatiştilor proruşi, în estul Ucrainei, anunţă şeful administraţiei locale proruse, Aleksei Kulemzin, relatează AFP, informează News.ro.

„Potrivit informaţiilor pe cale le primim, şase persoane au fost ucise, iar şase rănite în bombardamentul din Piaţa Krîtî”, a anunţat într-o postare pe Telegram Aleksei Kulemzin.

Presa separatistă prorusă a difuzat imagini în care apare un autobuz ars şi un cadavru însângerat pe stradă, în mijlocul unor cioburi.

❗️Possible false claim #Ukraine - 20220922 - #Donetsk , Donetsk Oblast - Reported around 11.44 am, video shows possible staged scene of what has been described as suicide attack at an indoor market (3) pic.twitter.com/1b8WCGFPKo

More nazi terrorism in Donetsk today, this time SIX KILLED at the open air market "Krita Rinok". That these murders continue cannot only be blamed on the nazis. pic.twitter.com/1K6pLOErrI