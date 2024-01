Avarie majoră în Capitală! Gabriela Firea îl atacă pe Nicușor Dan: 'A stat cu mâinile în sân'

Avaria la sistemul de termoficare din Capitală putea fi evitată, susține Gabriela Firea, care lansează un atac la adresa primarului general Nicușor Dan.

Voi explica mereu doar ce am făcut și nu voi accepta să trag ponoasele pentru ce nu au făcut alții. Am lucrat pentru a atrage cele 200 de milioane de euro, dar nu am și primit banii pentru a începe reparațiile. Banii au venit de când Bucureștiul este condus de dreapta USR-PNL-PMP, iar această coaliție este responsabilă pentru tot ce nu s-a făcut. Nici un membru al acestei coaliții să nu uite că de trei ani conduc Primăria Capitalei, susțin proiectele primarului general și puteau grăbi lucrurile.

Mai vreau să dau un singur exemplu despre ce am reușit noi să facem. Am preluat Radet aproape în faliment, din cauza datoriilor făcute de conducerile de dreapta și am funcționat aproape trei ani în insolvență, pentru a reuși să salvăm situația. Am reușit, onorabil spun eu, să nu pierdem compania de distribuție a agentului termic. În plus, într-un timp scurt și cu resurse limitate, am reparat anual 50 - 60 kilometri de conducte. În ultimul an, am reușit să schimbăm chiar peste 80 de kilometri. Între 2016 și 2020, am înlocuit peste 300 de kilometri de țevi ciuruite.