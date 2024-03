Bărbat chemat urgent la spital pentru un transplant, lăsat în drum și fără bagaje de taximetrist

Un bărbat de 50 de ani care trebuia să ajungă de urgență la spital pentru un transplant de rinichi, a fost lăsat în drum și fără bagaje de taximetrist, pentru că nu a avut la el toți banii pentru cursă și nici nu a găsit un bancomat de unde să scoată cei 6 euro care îi mai lipseau.

Kanda Kouyatè, un malian de 50 de ani, din Torino, povestește incredibila sa aventură. Bărbatul, un zidar în vârstă de 50 de ani de naționalitate maliană, vorbește încet, după transplantul de rinichi la care a fost supus duminica trecută la spitalul Molinette, este foarte slăbit, deși starea sa se îmbunătățește. Abia așteaptă să se întoarcă acasă, dar furia față de ceea ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de internarea sa în spital este încă puternică. "Sunt foarte supărat pe acel taximetrist. Când voi ieși din spital, voi merge la poliție și apoi vom stabili ce trebuie să facem. Dacă m-aș întâlni cu el într-o zi, l-aș întreba de ce a făcut asta și de ce mi-a luat lucrurile. Ceea ce este cel mai grav lucru“, a mărturisit Kanda pentru publicația italiană Corriere.

Bărbatul a povestit cum s-a întâmplat totul: 'Mă sunaseră în miez de noapte de la centrul de transplant pentru a-mi spune că în sfârșit era disponibil un rinichi. Așa că m-am dus la spitalul San Giovanni Bosco, unde sunt urmat, pentru a face dializă. Iar la ora 5 dimineața am ieșit să iau un taxi și să merg la Molinette pentru operație. A fost unul dintre cele parcate în parcarea de lângă spital. Când am ajuns în fața intrării principale de la Molinette, șoferul mi-a spus că drumul costă 21 de euro, iar eu aveam doar 16 în portofel. I-am dat acei bani și l-am rugat să mă aștepte, pentru că urma să mă duc la bancomatul Intesa Sanpaolo și să-i aduc diferența".

Ce i-a răspuns taximetristul?

"Mi-a spus că este în regulă, dar a vrut să-mi las toate documentele și, de asemenea, rucsacul în mașină. Nu a fost nicio problemă pentru mine și m-am dus la ghișeu, dar era încă închis. M-am urcat din nou la bord și am mers la un alt bancomat, dar nici acela nu funcționa. În acel moment a fost taximetristul care a mers la o a treia bancă. Am coborât din mașină și i-am explicat că, din moment ce nu era Sanpaolo, nu puteam retrage bani de acolo. Și-a pierdut răbdarea, chiar dacă i-am explicat că va dura doar câteva minute și că mă vor lăsa să intru la Molinette, unde există un bancomat și în cele din urmă i-aș fi adus cei 6 euro".

REacția taximetristului a fost una pur și simplu inumană: „Mi-a spus pur și simplu "nu este vina mea, problema este a ta". Și apoi a plecat, lăsându-mă pe trotuar, fără bagaje. Care a doua zi a fost găsit abandonat pe stradă de către poliție. Nu știu exact unde, dar mi-a luat cam 15 minute să mă întorc pe jos până la spitalul Molinette“, a povestit bărbatul recent operat.

Bărbatul a cheltuit și mai mulți bani pentru că a vrut să se țină de cuvânt

'Când am ajuns la spital, am reușit în cele din urmă să intru, m-am dus la ghișeu, am retras 70 de euro și m-am întors la San Giovanni Bosco cu un alt taxi. Nu mai aveam nimic, nici măcar documentele medicale. Tot ce mi-a rămas era bancomatul și am presupus că taximetristul va merge acolo. Din păcate, nu l-am găsit, așa că nu mi-a mai rămas decât să mă întorc încă o dată la Molinette. Cheltuind încă 40 de euro", a povestit bărbatul, care a subliniat că nu a avut nicio secundă intenția de a nu plăti cursa.