Biro Rozalia: Am votat pentru un glas puternic al unităţii maghiare în Parlamentul României

Deputatul UDMR Biro Rozalia, candidat pentru un nou mandat, a declarat duminică, după ce a ieşit de la urne, că a votat pentru a da putere şi importanţă unităţii maghiare în Parlamentul României, dar şi pentru viitorul copiilor, potrivit Agerpres.

"Am votat azi cu gânduri de a da putere şi a da importanţă unităţii maghiare pentru a avea un glas puternic în Parlamentul României. Am votat pentru un viitor bun al copiilor noştri şi pentru un prezent demn al persoanelor vârstnice. Am convingerea că fiecare cetăţean îşi va exercita dreptul la vot în această zi fiind conştient de importanţa răspunsului pe care îl dă azi la urne", a declarat, pentru AGERPRES, Biro Rozalia.

Biro Rozalia a fost însoţită de soţul ei şi de tatăl acesteia, în Secţia de votare nr. 116 din str. Republicii nr. 48, organizată în Liceul ortodox.



La scrutinul de duminică sunt aşteptaţi în judeţul Bihor 500.328 de cetăţeni înscrişi pe listele electorale permanente, din care 184.980 sunt din Oradea, pentru care autorităţile au organizat 655 secţii de votare.



În Bihor au înregistrat liste pentru Senat 11 partide şi o alianţă politică formată din două partide. Pentru Camera Deputaţilor, au depus în plus liste 17 organizaţii ale minorităţilor naţionale, precum şi un candidat independent.