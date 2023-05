Lucian Bode, despre deficitul de resursă umană din MAI: lipsă aproximativ 30.000 de efective

Ministerul de Interne se confuntă cu un deficit de resursă umană, a spus, miercuri, ministrul de Interne, Lucian Bode. Acesta afirmă că MAI are lipsă aproximativ 30.000 de efective.

Lucian Bode a declarat miercuri seara, la TVR Info, că MAI se confruntă cu un deficit major de personal, având lipsă aproximativ 30.000 de efective.

„Deficitul de resursă umană este o problemă pentru ministerul nostru, în condițiile în care practic avem structuri unde lipsesc foarte mulți oameni, avem grad de ocupare în anumite arme la nivel județean de 70-80 la sută. Avem aproape 30.000 de efective lipsă. Pentru prima dată, după foarte mulți ani, anul 2022 a însemnat un an cu plus (...), făcând raportul dintre persoanele care au plecat din sistem și persoanele care au intrat în sistem. Anul trecut s-au pensionat aproape 8.000 de angajați din MAI și au intrat în sistem aproape 12.400, deci un plus de 4.000 de oameni, făcând raportul dintre cei plecați și cei sosiți, în condițiile în care au fost ani în care raportul era exact invers. Deficitul de personal este una dintre cele mai mari probleme cu care se rezolvă ministrul nostru”, a spus ministrul Lucian Bode.

Lucian Bode a fost întrebat cum va rezolva problema deficitului de personal ținând cont de proiectul de ordonanță privind înghețarea posturilor.

„În coaliție s-a discutat și despre faptul că acolo unde se impune - și am dat exemplul ordinea publică, MApN și în alte domenii - în baza unor memorandumuri aprobate în Guvern, cu justificări foarte bine fundamentate, aceste concursuri nu vor fi blocate”, a răspuns Bode.

Potrivit ministrului de Interne, IGSU are în desfășurare concursuri pentru angajarea a 8.000 de pompieri.

„Anul trecut am avut procedura de angajare din sursă externă unde aproape 5.000 de angajați au intrat în MAI prin această procedură. Mai mult ne-am propus și am reusși să creștem numărul de locuri în școlile de subofițeri, am reușit să creștem numărul de locuri în Academia de Poliție, am înființat la Academia de Poliție, masterul profesional, unde 75 de colegi, după un an, vor deveni ofițeri. Prin aceste metode nu facem altceva decât să reducem acest deficit de personal în toate structurile MAI”, a mai spus Bode.