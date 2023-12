Bologna a învins-o pe Atalanta şi a revenit pe locul 4 în Serie A

Revelaţia Bologna a revenit pe locul 4 în Serie A după ce a trecut sâmbătă cu 1-0 de Atalanta Bergamo, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 17-a.

Unicul gol a fost reuşit de mijlocaşul scoţian Lewis Ferguson în minutul 86. Bologna are 31 de puncte. Atalanta, cu 26 de puncte, se află pe locul 7, potrivit Agerpres.



Rezultate:

sâmbătă

Frosinone - Juventus Torino 1-2

Au marcat: Jaime Baez (51), respectiv Yildiz (12), Vlahovic (81)



Bologna - Atalanta 1-0

A marcat: Ferguson (86)



Torino FC - Udinese 1-1

Au marcat: Ilic (88), respectiv Zarraga (81)



vineri:

Empoli - Lazio Roma 0-2

Au marcat: Guendouzi (9), Zaccagni (67)



Sassuolo - Genoa 1-2

Au marcat: Pinamonti (28), respectiv Gudmundsson (64 - penalty), Ekuban (87)



Monza - Fiorentina 0-1

Au marcat: Beltran (7)



Salernitana - AC Milan 2-2

Au marcat: Fazio (42), Candreva (63), respectiv Tomori (17), Jovic (90)



Celelalte meciuri ale etapei au loc sâmbătă.



Pe prima poziţie a clasamentului este Inter Milano, cu 41 de puncte (16 jocuri), urmată de Juventus Torino, 40 p (17 j), AC Milan, 33 p (17 j), Bologna, 31 p (17 j), Fiorentina 30 p (17 j), Bologna, Napoli, 27 p (16 j), Atalanta, 26 p (17 j), AS Roma 25 p (16 j) etc.



Genoa, echipa lui Radu Drăguşin şi George Puşcaş, este pe locul 14, cu 19 puncte. Empoli, la care joacă Răzvan Marin, are 12 puncte şi se află pe locul 18, primul retrogradabil.