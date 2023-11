Burduja: Avem în lucru un memorandum la nivelul Guvernului prin care dorim să facilităm fuziunea între ELCEN şi Termoenergetica

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susţine preluarea companiei Termoenergetica de către ELCEN, companie aflată în subordinea ministerului, el arătând că în cazul unei fuziuni aşa este normal, având în vedere activele pe care ELCEN le are. El afirmă că ”e aproape un miracol că astăzi sistemul de termoficare al Bucureştiului funcţionează aşa cum funcţionează”.

Sebastian Burduja a afirmat că municipalităţile din România care au integrat sistemul de producţie cu cel de transport în ceea ce priveşte agentul termic au rezolvat problema termoficării, el arătând că una dintre principalele probleme ale Bucureştiului este tocmai aceea că producţia şi distribuţia sunt realizate de entităţi diferite.

”Avem în lucru un memorandum la nivelul Guvernului, cu Ministerul de Finanţe, cu Secretariatul General al Guvernului prin care dorim să facilităm fuziunea între ELCEN şi Termoenergetica. Noi ne-am arătat disponibilitatea, fiindcă Primăria nu pare să aibă resursele necesare, disponibilitatea necesară să intervină şi am spus, ca minister, fiindcă e vorba de milioane de bucureşteni care depind de termoficare, suntem dispuşi să facem asta. E şi o chestiune contabilă: ELCEN-ul are foarte multe active, terenuri, capacităţi de producţie, Termoenergetica este, dacă vreţi, o companie care nu are decât oameni, sisteme informatice, livrează facturi, dar în sine partea cheie a sistemului şi cele mai valoroase active sunt la ELCEN. Deci, cu siguranţă, într-o fuziune ELCEN va avea ponderea mai mare”, a explicat Sebastian Burduja, la TVR Info, marţi seară.

El a precizat că Termoenergetica acumulează ”în permanenţă” datorii către ELCEN, amintind că din datoria de un miliard de lei compania municipalităţii încă mai datorează ELCEN 700 de milioane de lei.

”În continuare, public şi nu numai, îl rog pe domnul Nicuşor Dan să dea aceşti bani ELCEN-ului. Se cuvin aceşti bani ELCEN-ului. Să ştiţi, e aproape un miracol că astăzi sistemul de termoficare al Bucureştiului funcţionează aşa cum funcţionează. La ELCEN am fost la CET Sud – e cel mai mare CET din Europa, deserveşte peste jumătate de milion de bucureşteni şi funcţionează pe baza unor echipamente de acum 60-70 de ani. Ele arată ca atunci, sunt ţinute în viaţă de specialişti în faţa cărora chiar mă înclin”, a adăugat Burduja.

El a ţinut să sublinieze că PIB-ul per capita al Bucureştiului este mai mare decât cel al Berlinului sau Madridului ”şi totuşi ne punem probleme care ţin de secolul XX”.

Burduja îl critică pe primarul Nicuşor Dan, spunând că Primăria Generală a reabilitat mai puţin doi kilometri de reţea de termoficare din fonduri europene, deşi Capitala avea la dispoziţie ”sute de milioane de euro”, restul fiind realizat din bugetul administraţiei locale.