Călin Popescu Tăriceanu, atac DEVASTATOR la un celebru primar PNL. Replică FULGER a edilului

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat vineri, la Timişoara, că primarul Nicolae Robu are poziţii care nu au de-a face cu liberalismul, el având atitudine de 'a fi tovarăş cu instituţiile represive ale statului', în replică edilul susţinând că liderul ALDE a fost intoxicat de colegii săi din Timiş.

"Primarul are nişte poziţii pe care nu ştiu cum să le calific, dar numai liberale nu sunt. Domnul Robu are anumite temeri, ca şi colegul lui de partid Ludovic Orban şi de aceea văd că este un fervent susţinător al menţinerii protocoalelor, al nedesecretizării lor, lucruri pe care le înţeleg din această perspectivă. Această atitudine de a fi tovarăş cu instituţiile represive ale statului nu este o atitudine liberală. Domnul primar Robu poate să se califice oricum doreşte, numai liberal nu. La PNL, din liberalism nu a mai rămas decât numele, nu doar la domnul Robu, ci şi la alţi lideri principali din PNL", a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu într-o conferinţă de presă.



În replică, liderul PNL Timiş, Nicolae Robu, a declarat că nu s-a pronunţat niciodată asupra desecretizării protocoalelor SRI-Parchet, punctând că îşi doreşte acest lucru.



"Eu nu m-am pronunţat niciodată asupra desecretizării, eu doresc desecretizarea. Eu nu am declarat aşa ceva, dar cu asemenea colegi pe care-i are domnul Tăriceanu la ALDE Timiş nu mă miră că a fost intoxicat şi că a vorbit în necunoştinţă de cauză", a replicat Nicolae Robu, într-o conferinţă de presă.



Edilul a subliniat că declaraţiile sale au vizat alte aspecte, respectiv faptul că nu i se pare anormal ca într-o ţară 'măcinată de corupţie' instituţiile statului să colaboreze între ele pentru a stopa acest flagel.



"S-a ajuns ca prin corupţie să se atenteze la securitatea naţională efectiv, din toată avuţia publică (...) s-a ales praful. S-a jefuit mai ceva ca în codru. Eu am spus altceva, şi anume de ce ne scandalizăm atât de mult când instituţiile statului, simţind că nu pot face faţă lucrând izolat în lupta cu acest flagel, colaborează între ele. Pot fi criticat pentru asta, îmi asum, dar este normal ca instituţiile statului să colaboreze între ele. Este anormal să o facă cu ţinte incorecte, nu în interesul naţional, public, ci în interesul unor grupuri de orice fel ar fi ele, al unor persoane sau forţe politice, indiferent care sunt", a explicat Nicolae Robu.



Liderul PNL Timiş a mai adăugat că este inacceptabil să existe procurori care au făcut abuzuri foarte mari, dar că ei nu trebuie acuzaţi în bloc.



"Cei care au făcut abuzuri trebuie să li se dovedească vinovăţia şi să fie judecaţi, dar să nu se extindă şi asupra majorităţii procurorilor care lucrează corect", a adăugat Robu.