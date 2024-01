Carlo Ancelotti a recunoscut că nu-i place să joace împotriva lui Atletico Madrid

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a recunoscut marţi, într-o conferinţă de presă, că nu-i place să joace împotriva lui Atletico Madrid, adversara de miercuri a echipei sale în semifinalele Supercupei Spaniei la fotbal, informează Onze Mondial, potrivit Agerpres.

Săptămâna viitoare va avea loc un alt duel între Real şi Atletico, în optimile de finală ale Cupei Spaniei, iar Ancelotti nu este prea încântat de ideea să joace des împotriva acestei rivale.

"Calendarul este aşa cum este. Personal, să joc împotriva lui Atletico nu este ceva ce îmi place, este o echipă foarte complicată. Dar cred că şi ei gândesc la fel. Suntem două echipe foarte puternice şi a juca împotriva noastră va fi complicat", a explicat el.

Tehnicianul a vorbit despre Mario Zagallo şi Franz Beckenbauer, dispăruţi în urmă cu câteva zile: "Înainte de a începe, aş dori să-mi amintesc de Beckenbauer şi Zagallo. În ce priveşte meciul de mâine, este unul important. Vom încerca să facem tot posibilul pentru a câştiga. Echipa este bună, venim cu dorinţă şi entuziasm. Cred că putem face un meci bun ţinând cont că Atletico ne-a făcut rău (învingând-o pe Real în actuala ediţie de campionat - n. r.). Atletico este o echipă care luptă şi are calitate. Va fi un meci echilibrat."

Italianul a fost întrebat şi despre relaţia sa cu Diego Simeone şi despre meciul de campionat, câştigat cu 3-1 de Atletico.

"Este o relaţie de respect. Am vorbit de mai multe ori, ne cunoaştem pentru că am fost adversari de mai multe ori. El a marcat un gol împotriva mea când era la Lazio şi eu o antrenam Juve, ceea ce i-a permis lui Lazio să câştige titlul. Suntem vecini, uneori ne vedem. Dar întotdeauna, cu mult respect. Vorbesc pentru mine. Mă simt foarte bine în mediul meu. Iar ca observator, cred că Simeone este profilul ideal pentru Atletico. Altfel, n-ar fi rămas atât de mult la club. Meciul acesta (din turul campionatului) ne-a durut foarte mult. Se pare că am trecut peste asta. Mâine vom putea avea o versiune mai bună decât la primul meci din acest sezon cu Atletico Madrid", a spus Ancelotti.