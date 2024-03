Casa Albă reacționează în timpul atentatului din Moscova: 'Imagini greu de privit' / VIDEO

Casa Albă a transmis vineri seară că este alături de victimele atacului ''oribil'' de la Moscova, aflat în desfășurare și soldat cu zeci de morți și răniți, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, John Kirby, care s-a referit la ''imagini oribile şi greu de privit''.

John Kirby a precizat că se lucrează la Casa Albă pentru a strânge mai multe informații despre atac. „Gândurile noastre, evident, sunt la victimele acestui atac teribil, cumplit”, a spus el într-o conferință de presă. Departamentul de Stat al SUA le-a transmis americanilor aflați la Moscova să evite adunările publice „pentru propria lor siguranță”.

Ministerul rus de Externe a calificat împuşcăturile cu mitraliere de la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei drept un atac terorist şi a îndemnat întreaga comunitate mondială să îl condamne, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Videoclipuri postate pe Telegram de persoane care au asistat la concert arată ceea ce par a fi mai multe cadavre în interiorul centrului comercial Crocus City Hall, din oraşul Krasnogorsk, situat la periferia Moscovei.

În acel moment acolo avea loc un concert al trupei ruseşti de rock "Picnik", ai căror membri au fost evacuaţi.

Patruzeci de oameni au fost ucişi şi peste 100 au fost răniţi în atacul armat comis de cinci bărbaţi înarmaţi, îmbrăcaţi în uniformă de camuflaj, a relatat portalul rus Baza, citat de Reuters.

Victimele ar fi atât angajaţi, cât şi vizitatori ai sălii de concerte din Krasnogorsk, oraş situat la nord-vest de Moscova.

IMAGINI cu atacatorii și cu incendiul după explozie:

The roof of "Crocus City Hall" has started to collapse, Sputnik correspondent reports pic.twitter.com/oFYA0uEEwv — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) March 22, 2024

Video, posted by Warning, news Telegram channel shows more bodies are being taken out of Crocus City Hall. https://t.co/XYe9xJ7SDs pic.twitter.com/NGPPWHqgL4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 22, 2024

[GRAPHIC]



The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

The roof of the Crocus City Hall is collapsing



All tеrrоrists are still in the building and special forces are conducting an assault pic.twitter.com/8A7f8H9J5D — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

