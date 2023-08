Câți bani câștigă fiica lui MM Stoica de la FCSB: Teodora lucrează pentru Gigi Becali din 2018

Câți bani câștiga fiica lui MM Stoica de la FCSB : Teodora lucrează pentru Gigi Becali din 2018

Gigi Becali a angajat-o pe fiica lui MM Stoica. Câți bani primește Teodora și care este domeniul pe care activează în la vicecampioana României.

Teodora Stoica, fata managerului general al FCSB-ului, lucrează pentru echipa lui Gigi Becali încă din anul 2018. Fata lui MM Stoica a reprezentat de curând România la Campionatul Mondial de Ape Înghețate, iar la FCSB se ocupă de partea se social media a clubului de fotbal și primește un salariu semnificativ. Aceasta baga în buzunar de la Gigi Becali nu mai puțin de 4.000 de euro.

„Eu și acum mă ocup de partea lor de social media. Să nu mă înjurați, vă rog! Oricum primesc foarte multe mesaje urâte. Nu prea știu oamenii că eu mă ocup de social media, am evitat să spun. Nu sunt singura care se ocupă. (n.r.- dacă Gigi Becali sau MM Stoica îi sunt șefi) Niciunul, pentru că ei nu au neapărat legătură cu partea de social media. Eu îl mai întreb pe tata de ce nu lucrează mai mult la contul lui de Instagram”, a spus Teodora Stoica, la podcast-ul ”Acasă la Măruță”, anunță romaniatv.net.

Când a fost întrebată despre legătura ei cu Gigi Becali, Teodora Stoica a răspuns imediat, exprimându-și aprecierea pentru omul de afaceri din Pipera.

„E bună. Ți-am zis, m-a ajutat mult în momentele dificile. De exemplu, când mai mănânc lactate, mânănc doar de oaie și doar de la el, pentru că la el sunt cele mai bune, știe exact ce să facă. Adică eu când am avut problema și mă duceam să iau brânză, el spunea ‘Păi da, cancerul se hrănește cu lactatele’. Până la urmă faci ce vrei cu viața ta, dar brânza și carnea de vacă sunt de evitat dacă ai așa ceva”, a mai transmis fiica lui MM Stoica.

Teodora Stoica, despre problemele de sănătate

„Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Așa că am preferat să nu vorbesc, să evit. Acum 3 ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua și mi-a spus: „Ai un nodul la gât, știai?”. M-am uitat în oglindă și era vizibil, era mare. Am fost la puncție și mi-a luat lichid. Timp de două săptămâni am așteptat… Eu nu eram pozitivă cum sunt acum. Eram ipohondră și mă gândeam la ce este mai rău. Alea două săptămâni n-am fost om. Am primit mail-ul și am sărbătorit pentru că era benign. Am zis că am rezolvat și problema asta, dar tot creștea.

M-am operat și nu prea puteam să procesez nimic. Am stat la terapie intensivă o noapte, pentru că așa e procedura. Doctorul vorbea și eu nu înțelegeam nimic. Mi-a spus că nu era așa simplu cum am crezut, că și-au dat seama că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la un os.

Nu plâng! Asta am înțeles după o săptămână, de fapt, nici n-am știut de os. Am ajuns acasă dărâmată total, pentru că nu mai înțelegeam nimic. După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv și este interesant așa pentru oameni, pentru că e atipic. Nu e chimioterapie, nu sunt citostatice. Trebuie să iei o pastilă și să stai 4 zile singur în spital. Eu aveam o mare frică de singurătate.

Eram un fel de legumă. Și am luat-o pas cu pas. Când îți pui întrebarea dacă mori este destul de rău! Nu am murit și mi-am reparat și relația cu tata, că înainte nu ne înțelegeam atât de bine.

Da, mi-a fost frică să nu mor. Atunci când eram în spital și am făcut acel CT, știam că tatăl meu e în contact cu doctorul, iar nimeni nu-mi spunea nimic. Atunci l-am întrebat pe tatăl meu: `Mor? Îmi spui și mie dacă mor?`. M-a sunat și era o legumă. `E puțin și la plămâni, dar nu-i grav`. Și-a dat seama că era grav.

Nu am fost credincioasă înainte. Nici tata nu era foarte credincios. Gigi (n.r. – Gigi Becali) ne-a spus: `Ăsta este un test, o să treci peste cu bine. Dar asta este toată ideea, să credeți în Dumnezeu`. Și cumva așa a fost…

Acum mă bucur de tot ce am. Sunt aici, mă bucur și este perfect. Nu vreau să fiu în altă parte. Cred că oamenii trebuie să se bucure de prezent și să nu se mai gândească la trecut sau la viitor”, a declarat Teodora Stoica.