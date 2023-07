'Ce să facă cu Ucraina'. Șeful spionajului rus dezvăluie că a avut o convorbire cu șeful CIA / Reacția președinției ucrainene

Şeful serviciului rus de informaţii externe (SVR), Serghei Narîşkin, a declarat miercuri că el şi omologul său de la CIA, William Burns, au discutat "ce să facă cu Ucraina" într-o convorbire telefonică ce a avut loc la sfârşitul lunii trecute, a anunţat agenţia rusă de ştiri TASS, citată de Reuters.

The New York Times şi The Wall Street Journal relataseră la 30 iunie că William Burns l-a sunat pe Narîşkin pentru a asigura Kremlinul că Statele Unite nu au avut niciun rol în scurta revoltă ce avusese loc cu o săptămână mai devreme a şefului mercenarilor ruşi Evgheni Prigojin şi a luptătorilor săi din compania Wagner.

Narîşkin a confirmat că Burns a evocat "evenimentele din 24 iunie", când mercenarii au preluat controlul unui oraş din sudul Rusiei şi au pornit apoi spre Moscova, dar marşul lor a fost oprit la scurt timp, după ce s-ar fi ajuns la un acord cu Kremlinul pentru a pune capăt revoltei.



Şeful SVR susţine însă că cea mai mare parte a convorbirii sale cu omologul american, care a durat aproximativ o oră, s-a axat pe Ucraina. "Am luat în considerare şi am discutat despre ce să facem cu Ucraina", a afirmat Narîşkin.

CIA a refuzat să comenteze declaraţiile sale, precizează Reuters.



Ucraina, care a fost invadată de Rusia în februarie 2022, afirmă că alte ţări nu ar trebui să-i negocieze viitorul în numele său, iar Statele Unite au susţinut în repetate rânduri acest principiu, rezumat sub deviza "nimic despre Ucraina fără Ucraina".

Burns şi Narîşkin au menţinut o linie de comunicare de la începutul războiului, într-o perioadă în care alte contacte directe între Moscova şi Washington sunt la minimum, relaţiile fiind la cel mai scăzut nivel de la criza rachetelor din Cuba din 1962.



DISCUŢII "MAI DEVREME SAU MAI TÂRZIU"

Narîşkin a declarat pentru TASS că negocierile privind războiul vor deveni posibile la un moment dat. Agenţia nu a precizat dacă acest comentariu face parte din conversaţia şefului SVR cu Burns.

"Este firesc ca negocierile să fie posibile mai devreme sau mai târziu, pentru că orice conflict, inclusiv cel armat, se încheie prin negocieri, dar condiţiile pentru acestea trebuie încă să se îndeplinească", a declarat Narîşkin, citat de TASS.

Întrebat despre aceste informaţii, consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak a declarat pentru Reuters că în prezent, "cineva ca Narîşkin nu are nicio influenţă asupra modului în care se va încheia acest război".



Podoliak a spus că Rusia pierde războiul şi că nu pot exista negocieri cu persoane precum Narîşkin. "Această elită rusă percepe evenimentele complet inadecvat, aşa că nu există nimic de discutat cu ei", a punctat Podoliak.



Ucraina, care a lansat luna trecută o contraofensivă mult aşteptată, spune că nu va căuta să negocieze cu Moscova în acest moment, deoarece acest lucru ar putea îngheţa efectiv situaţia pe câmpul de luptă, unde Rusia ocupă mai mult de o şesime din teritoriul său.