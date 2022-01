VIDEO Asta e cea mai scumpă, dar și cea mai rapidă ambulanță din lume: prinde 400 km/h

Corporaţia pentru servicii ambulanţiere din Dubai a prezentat „HyperSport Responder” la Expo 2020 Dubai. Ambulanţa atinge viteza de 100 km/h în doar 2,8 secunde şi ajunge la 400 km/h.

Ambulanţa a fost fabricată în Emiratele Arabe Unite de către compania W Motors şi este o supermaşină Lykan HyperSport, conform Nationalnews.

Maşina este realizată din fibră de carbon şi echipată cu display futuristic, holograme 3D, navigare prin satelit şi sistem care se conectează la Internet, scrie mediafax.ro.

Pe exterior este inscripţionat sloganul „Dubai, the world’s best city to live in” şi logo-ul iniţiativei DubaiDestinations.

Nu este doar rapidă, ci şi frumoasă. Maşina este înfrumuseţată cu 440 de diamante şi lumini LED, dar şi un plafon interior placat cu aur, precum şi scaune din piele, cusute cu aur.

Maşina Lykan HyperSport şi-a făcut apariţia pentru prima dată în 2015, în blockbuster-ul de la Hollywood, „Furious 7”.