Cealaltă monedă a deținuților încadrați în Detașamentele Wagner. Cei care au scăpat și au fost eliberați sunt adevărate bombe cu ceas

Criminalii violenți care au servit în cadrul celebrei organizații paramilitare Wagner, în Ucraina terorizează comunitățile în care se întorc, relatează The Guardian.

Luni, Soslan se plimba pe strada centrală din Tskhinvali, așa cum făcea în majoritatea zilelor, oprindu-se din când în când pentru a discuta cu trecătorii.

Un criminal recrutat de Wagner a ucis un om în Osetia de Sud

Localnicii îl cunoșteau pe acest bărbat, Soslan Valiyev, în vârstă de 38 de ani, ca pe un personaj ciudat, dar popular în Tskhinvali, micuța capitală a regiunii separatiste Osetia de Sud din Georgia, susținută de Rusia.

Tsugri, așa cum era poreclit afectuos Valiyev de către toți locuitorii orașului, avea un handicap de dezvoltare. „De când îmi amintesc de Tskhinvali, Tsugri era mereu acolo, salutând mașinile la intrarea în oraș cu zâmbetul său mare”, a declarat Alik Puhati, jurnalist și originar din Osetia de Sud.

„A fost iubit de toată lumea din comunitatea noastră strânsă. Un oaspete binevenit la nunți și oamenii chiar aveau grijă de el și îl protejau”, a adăugat Puhati.

Prin urmare, șocul a fost mare în Tskhinvali atunci când a apărut vestea că Tsugri a fost ucis în acea seară. O înregistrare video sfâșietoare publicată pe canalele Telegram arăta un bărbat care îl urmărea și îl lovea pe Tsugri cu picioarele cu câteva momente înainte de a-l fi înjunghiat mortal.

„Toată lumea este în stare de șoc”, a declarat Puhati, „oamenii se întreabă: «Cum s-a putut întâmpla așa ceva?»”.

Under the windows of the government buildings in the center of Tskhinval, a small group of non-humans literally hunted for Tsugri, a child in an adult body. He tried to run away and ran into a less crowded place, where the non-humans stabbed him to death. pic.twitter.com/lf4YLBlDRG — Alik Puhati (@rajdianos) April 18, 2023

Autoritățile locale au anunțat în primele ore ale zilei de marți că au arestat un bărbat suspectat de uciderea lui Tsugri.

Bărbatul, care a fost identificat de mass-media de stat, era Georgiy Siukayev, un criminal condamnat care a fost recrutat din închisoare în toamna anului trecut de organizația paramilitară Wagner pentru a lupta în Ucraina.

Grupul Wagner a recrutat mii de criminali și agresori domestici

Pe parcursul invaziei Rusiei în Ucraina, Wagner a recrutat zeci de mii de deținuți, inclusiv criminali și agresori casnici, pentru a lupta în unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului.

Se crede că mulți au murit în Ucraina, dar cei care au supraviețuit celor șase luni în rândurile grupului au obținut grațieri prezidențiale și se întorc acum în orașele lor natale. Potrivit celebrului șef al Wagner, Evgheni Prigojin, mai mult de 5.000 de foști criminali au fost deja eliberați. Unul dintre aceștia este Siukayev, care s-a întors recent în orașul său natal, Tskhinvali.

Eliberările lor au alimentat temerile că bărbații vor continua să comită alte infracțiuni, temeri care nu vor face decât să crească după o serie de crime violente comise de foști soldați Wagner, inclusiv uciderea lui Tsugri.

Comentând cazul într-o declarație, Prigojin a susținut că Siukayev a apărat trecătorii care erau hărțuiți.

Însă Anatoli Bibilov, fostul președinte al Osetiei de Sud, a respins declarația lui Prigojin, numindu-l pe Tsugri „un tip bun și inofensiv pe care toată lumea, cu rare excepții, îl iubea ca pe al său”.

„Statul și personal Putin și Prigojin sunt vinovați”

Asasinarea lui Tsugri nu a fost prima comisă de un prizonier grațiat devenit luptător al lui Wagner.

La sfârșitul lunii martie, Iulia Buiskich, o pensionară în vârstă de 85 de ani, a fost ucisă acasă, în orașul Novyj Burets din regiunea Kirov, la 965 de kilometri est de Moscova.

Autorul crimei, Ivan Rossomakhin, în vârstă de 28 de ani, era deja recidivist când a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru crimă în 2020. Și el a fost recrutat de Prigozhin și s-a întors recent în orașul său natal după ce a luptat în Ucraina.

Vestea revenirii lui Rossomakhin a tulburat profund comunitatea modestă de câteva sute de persoane din Novyj Burets și a dus la o reuniune a primăriei, care a fost filmată de un canal de televiziune local.

În timpul reuniunii, șeful poliției, Vadim Varankin, a promis că „scandalagiul problematic” Rossomakhin va fi luat din oraș pe 28 martie.

Heroes of Russia: The convicted "Wagner" PMC mercenary returned from the war zone and was again accused of murder



Ivan Rossomakhin, a resident of the village of Novy Burets (Kirov region), was sentenced to 14 years in prison for murder in 2020. After the start of the war, he was… pic.twitter.com/DlVwHbHKl2 — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2023

Dar o zi mai târziu, pe 29 martie, Rossomakhin a intrat în casa de lemn a lui Buiskich, unde se crede că a ucis-o cu un topor.

„Statul și personal Putin și Prigojin sunt vinovați pentru moartea Iuliei și ar trebui să răspundă pentru aceasta”, a declarat o rudă apropiată de Buiskich, vorbind sub protecția anonimatului. „Au eliberat un bastard bolnav în societate”.

Ruda a descris-o pe Buiskich ca fiind o persoană „foarte activă și veselă, plină de viață”.

Teama de a vorbi împotriva grupului Wagner

Ruda, precum și alți membri ai familiei contactați de Observer, au declarat că se tem de represaliile statului pentru că au vorbit împotriva grupului Wagner.

La începutul acestui an, Vladimir Putin a semnat o legislație prin care se consideră infracțiune penală criticarea publică a luptătorilor Wagner sau publicarea de rapoarte negative despre aceștia. La scurt timp după aceea, un activist rus care a dezvăluit detalii despre înmormântările mercenarilor Wagner uciși în Ucraina a fugit din țară.

Iar Prigojin, un aliat de lungă durată al lui Putin, a garantat că îi va ajuta pe foștii condamnați care și-au ispășit contractele în Ucraina dacă vor avea probleme cu forțele de ordine.

„Poliția ar trebui să vă trateze cu respect. Dacă sunt nerezonabili... eu însumi voi suna și voi rezolva lucrurile cu guvernatorii și așa mai departe. Vom găsi o soluție”, a declarat recent Pirgojin unui grup de foști deținuți.

„Aveam impresia că pot scăpa cu orice”

Susținerea lui Prigojin, una dintre cele mai notorii figuri din Rusia, va contribui la un sentiment tot mai mare de impunitate resimțit de prizonierii care se întorc acasă, a declarat un reprezentant al Jailed Russia, un ONG pentru drepturile deținuților.

Unul dintre acești foști infractori este Alexey Savichev, care s-a întors în martie în orașul său natal Voronej, un oraș din sud-vestul Rusiei.

Savichev, în vârstă de 49 de ani, un criminal condamnat, recrutat de Wagner în septembrie anul trecut, a luptat timp de șase luni în Ucraina, mai întâi în bătălia pentru orașul Soledar și, după capturarea acestuia, în Bahmut.

La începutul acestei săptămâni, într-un interviu acordat acestui ziar, el a recunoscut că a ucis și torturat „zeci” de prizonieri de război ucraineni.

Întors la Voronej, Savichev a declarat că a cheltuit rapid întreaga sumă pe care a câștigat-o în timp ce era cu Wagner - aproximativ un milion de ruble (10.000 de lire sterline) - pe „alcool și prostituate”.

„Beam practic non-stop, în sfârșit aveam libertate și mulți bani”, a spus el.

Savichev a descris pentru Observer modul în care poliția din Voronej îl reținea ocazional pentru tulburarea ordinii publice noaptea târziu.

Dar, potrivit relatării sale, a fost eliberat de fiecare dată după ce le-a arătat polițiștilor câteva dintre medaliile pe care le-a primit pentru că a luptat în Ucraina, inclusiv un premiu prezidențial pentru „curaj”.

„Polițiștii m-au tratat oarecum ca pe un erou”, s-a lăudat Savichev, adăugând că ofițerii de poliție îl invitau la un ceai pentru a asculta povești despre timpul petrecut cu Wagner.

„Aveam impresia că pot scăpa cu orice”.