Cineastul Spike Lee va regiza povestea de dragoste hip-hop 'Prince of Cats'

Cineastul american Spike Lee va regiza povestea de dragoste hip-hop „Prince of Cats”, adaptare a romanului grafic scris de Ron Wimberly, scrie news.ro.

Lee, care a câştigat anul acesta Oscarul pentru scenariul adaptat „BlacKkKlansman”, va rescrie povestea „Prince of Cats” cu Wimberly şi Selwyn Seyfu Hinds.

Ea este spusă cu ajutorul personajelor din „Romeo şi Julieta” a lui William Shakespeare, văzute prin ochii lui Tybalt. Acţiunea are loc în Republica Da People din Brooklyn, unde au loc dueluri.

Proiectul este dezvoltat de Legendary cu Janet şi Kate Zucker de la Zucker Productions.

Spike Lee, în vârstă de 62 de ani, a mai fost nominalizat de patru ori la Oscar. Anul acesta, şi la categoriile „cel mai bun film” şi „cel mai bun regizor”. În 2016, a fost recompensat cu un trofeu onorific.

Brooklyn, locul în care a crescut, este prezent în multe dintre filmele lui, între care „She’s Gotta have It”, „Do the Right Thing”, „Jungle Fever”, „Crooklyn”, „Clockers” şi „He Got Game”.

În prezent, el se află în postproducţie cu thrillerul „Da 5 Bloods”, în care joacă Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser şi Jonathan Majors. Lee va fi producător executiv al dramei „Son of the South”, regizată de Barry Alexander Brown, cu care are o colaborare îndelungată.