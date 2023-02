CNA a publicat lista cu posturile TV care trebuie preluate obligatoriu

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a publicat, joi, lista cu posturile TV care trebuie transmise obligatoriu în 2023 de către furnizorii de televiziune prin cablu, notează Agerpres.

Din această listă, care se regăseşte pe site-ul CNA, fac parte serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, servicii de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte: TV 5 MONDE şi Moldova 1, care a fost amânat până la rezolvarea de către Compania "Teleradio-Moldova" a problemelor ce vizează transmisia programului Moldova 1 pe teritoriul României; serviciile de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi - în ordinea indicelui anual de audienţă, pentru anul 2022.Din listă mai fac parte serviciile de programe locale şi regionale aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia României şi serviciile de programe destinate minorităţilor naţionale cu o pondere mai mare de 20% aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia României (ERDELY TV - program regional, judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Timiş, în limba maghiară, destinat minorităţii maghiare din România).Totodată, în lista "must carry" se regăsesc serviciile publice ale Societăţii Române de Radiodifuziune; programe de radiodifuziune naţionale şi locale, private. Acestea pot fi accesate din lista licenţelor audiovizuale pentru difuzarea terestră, prin satelit şi prin reţele de comunicaţii electronice a serviciilor de programe de radiodifuziune.Principiul "must carry" este reglementat prin articolul 82 din Legea audiovizualului şi le impune operatorilor de cablu să retransmită anumite televiziuni. Principiul nu este aplicat şi operatorilor DTH.Articolul 82, alineatul 1 din Legea audiovizualului prevede că "Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă".Totodată, la acelaşi articol, legea stipulează: "Consiliul va revizui anual lista serviciilor de programe de televiziune care se preiau obligatoriu la retransmisie şi va comunica public ori de câte ori există modificări în interiorul listei. Distribuitorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite către utilizatori şi serviciile complementare asociate serviciilor de programe prevăzute la alin. (1), respectiv serviciile de accesibilitate ce asigură un acces corespunzător al utilizatorilor cu dizabilităţi, a datelor care permit furnizarea de servicii de televiziune conectată, precum şi a grilei electronice de programe în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie de radiodifuzor. Consiliul va revizui lista serviciilor complementare asociate serviciilor de programe prevăzute la alin. (1) o dată la 5 ani".