Cofondatorului Ethereum, Vitalik Buterin, avertizează! Inteligența artificială ar putea duce literalmente la dispariția umană

Dar asta se va reduce la modul în care oamenii pot interveni în dezvoltarea AI , a spus el.

Într-o postare pe blog din 27 noiembrie, Buterin, văzut de unii ca un lider de gândire în spațiul criptomonedei, a susținut că AI este „fundamental diferită” de alte invenții recente - cum ar fi rețelele sociale, contracepția, avioanele, pistoalele, roata și tipografia – deoarece AI poate crea un nou tip de „minte” care se poate întoarce împotriva intereselor umane, adăugând:

„AI este [...] un nou tip de minte care câștigă rapid în inteligență și are o șansă serioasă de a depăși facultățile mentale ale oamenilor și de a deveni noua specie de vârf de pe planetă.”

New monster post: my own current perspective on the recent debates around techno-optimism, AI risks, and ways to avoid extreme centralization in the 21st century.https://t.co/6lN2fLBUUL pic.twitter.com/h5aIyFNCoh