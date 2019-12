Costel Alexe: 'Sper ca România să fie în topul ţărilor care ajung, în 2050, ca întreaga Europă, la neutralitatea climatică'

Sper ca România să fie în topul ţărilor care ajung, în 2050, ca întreaga Europă, la neutralitatea climatică, a declarat, luni, într-o conferinţă de specialitate, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, potrivit Agerpres.

"Săptămâna trecută, la COP25 Madrid, am susţinut cauza României şi, evident, a Uniunii Europene, de a ajunge ca în termen cât mai scurt să facem totul să ne atingem ţintele. Sper ca România să fie în topul ţărilor care vor implementa toate aceste măsuri ca, în 2050, să ajungem şi noi, ca întreaga Europă, la neutralitatea climatică. În această lună de zile, împreună cu colegii din minister, am reuşit să deblocăm o serie de proiecte blocate în birocraţie. România trebuie să fie pregătită să facă faţă mult mai bine acestor schimbări climatice. Dacă noi, cei din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, nu suntem amfritrioni împotriva schimbărilor climatice la nivel de societate, la nivel de mentalitate, în industrie şi economie, atunci cine... Am vorbit cu colegii de la minister să facem ca această Comisie interministerială pentru Schimbări Climatice să se întâlnească, să avem un grup de lucru şi sper ca într-un timp cât mai scurt ministerul nostru să pună pe agenda publică aceste temeri. Este primordial să ne racordăm la tot ceea ce înseamnă politică şi viziune a Uniunii Europene", a afirmat Alexe.

Cea de-a 25-a Conferinţă asupra schimbărilor climatice desfăşurată la Madrid s-a încheiat duminică, devenind cea mai lungă din toate timpurile pe această temă având în vedere că a durat 14 zile, a constatat preşedintele chilian a conferinţei, Carolina Schmidt, citată de EFE.

COP25, la care au asistat reprezentanţi din aproape 200 de ţări şi care în ziua inaugurării, luni 2 decembrie, a beneficiat de prezenţa a peste 50 de şefi de stat şi de guvern, a aprobat documentul 'Chile-Madrid. Time to action', care poartă titlul sub care s-a desfăşurat summitul şi care a avut loc la Madrid, în capitala Spaniei, după ce s-a renunţat la organizarea sa în Chile, ca urmare a tulburărilor sociale.

Viitoarea Conferinţă a ONU dedicată climei va fi cea de la Glasgow, din Marea Britanie, care va găzdui COP26.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, participă, luni, la conferinţa naţională de lansare a proiectului SIPOCA 596 "Dezvoltarea capacităţii administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice ministerului şi a situaţiilor privind starea mediului", eveniment organizat la Palatul Parlamentului.