Cristian Tudor Popescu EXULTĂ: Trumpf are covid. O, ce veste minunată!

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu exultă după ce a aflat că președintele SUA, Donald Trump, are coronavirus. Popescu spune că Trump a primit un soi de pedeapsă divină.

"Cum ajunge omul să creadă în Dumnezeu

Trumpf are covid. O, ce veste minunată! Uite-așa ajung oamenii să creadă în Dumnezeu. Cei care îl detestă pe oranjgutan nu uită că până cu o săptămână în urmă le predica „fellow americans” că virusul nu face rău nimănui, că în America sa Great Again e mai mult decât vlăguit, cum zicea Vosganian Alifie-Pușcărie de pe la noi, corona e terminat. De purtătorii de mască își bătea joc mai abitir decât C. Puiu și V. Cataramă.

Citește și: Imagini CONTROVERSATE cu Bianca Drăgușanu: vedeta pare să aibă un OCHI VÂNĂT și abia se ține pe picioare

Și atunci, cum să nu crezi că îl bate Dumnezeu?

Subsemnatul, întrucât nu sunt credincios, îi doresc lui Trumpf să nu caște ciocul, cel puțin până la alegerile din 3 noiembrie, ca să se poată vindeca America și lumea de el", scrie Cristian Tudor Popescu pe Facebook.