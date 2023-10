Cum s-a transferat primarul din Bârlad, Dumitru Boroș, de la PNL la PSD

Primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroş (PNL), a anunţat că va candida pentru un nou mandat la alegerile locale viitoare din partea PSD, conform Agerpres.

Edilul a invocat faptul că nu a putut avea o colaborare cu preşedintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru, pe care îl acuză că a "acaparat" partidul, ducând o politică de marginalizare a aleşilor cu rezultate bune la alegeri, persoane care ar reprezenta pentru el "o ameninţare". Primarul Dumitru Boroş a afirmat, totodată, că a fost dat afară din mai multe funcţii şi exclus de pe grupurile de comunicare din PNL şi că altor colegi li s-a interzis să comunice cu el.

"La nivelul conducerii PNL Vaslui se duce o politică de marginalizare şi excludere din partid a parlamentarilor, primarilor şi consilierilor care au performat, popularitatea şi succesul lor electoral fiind privite ca o ameninţare personală de către domnul deputat Tătaru. Cu mare regret, am constatat că am fost inclus şi eu în rândul acelor aleşi care, în ciuda beneficiilor pe care le aduceau imaginii PNL, au fost îndepărtaţi. (...) Execuţia mea politică nu a fost, în definitiv, lucrul care m-a deranjat cel mai tare. În momentul în care domnul Tătaru a început să lovească în interesele Bârladului, s-au închis toate căile de comunicare pe care le lăsasem deschise până atunci. (...) Am observat că, treptat, găseam tot mai multe uşi închise la Bucureşti, acolo unde trebuie să mă deplasez periodic, pentru că proiectele de dezvoltare ale oraşului nu ne pică din cer şi nu merg de la sine. Avem nevoie de sprijin permanent şi este vital ca cineva să ne deschidă uşile care trebuie. Nouă ne-au fost închise. Ne-am trezit cu proiecte respinse şi cu oameni prin ministere care, brusc, nu mai voiau să stea de vorbă cu noi", a transmis Dumitru Boroş.

Liberalii îl acuză de duplicitate

Secretarul general al filialei PNL, Daniel Onofrei, a menţionat că prin gestul său, primarul Dumitru Boroş nu a făcut decât să confirme apropierea de PSD, care i se reproşase în trecut de conducerea formaţiunii.

"Domnul Boroş, primarul Bârladului, după ce a bătut palma cu PSD, încearcă acum să se prezinte într-o lumină diferită şi să-i facă pe alţii responsabili pentru propriile sale eşecuri şi incompetenţa care îl caracterizează. El era de multă vreme omul PSD-ului şi a acţionat în interesul acestui partid, indiferent de consecinţele pentru locuitorii Bârladului. Cât era la PNL, PSD-ul îl acuza pe domnul Boroş de distrugerea oraşului şi de fapte de corupţie. Nu-l scoteau din categoria hoţilor şi mincinoşilor, şi acum, brusc, să înţelegem că a devenit peste noapte cinstit şi preocupat de modernizarea Bârladului? (...) În contrast cu practicile PSD, noi, în Partidul Naţional Liberal, suntem interesaţi să sprijinim dezvoltarea acestui judeţ, nu alergăm după genţi cu bani, nu suntem întinşi pe capota maşinii de mascaţi. Oare domnul Boroş ce părere are despre aceste lucruri? Ne distanţăm cu fermitate de practicile neetice şi corupte pe care le-am văzut la PSD", a afirmat Daniel Onofrei.

Primarul a fost criticat în repetate rânduri de conducerea PSD Bârlad, care în mai multe comunicate de presă aflate încă pe pagina de socializare a organizaţiei l-a numit pe Boroş "hitlerist" sau "gol pe dinăuntru", afirmând şi că "minte cum respiră" şi "a dus incompetenţa şi risipa banilor publici la nivel de artă".

Într-o postare pe aceeaşi pagină reprezentanţii PSD i-au urat bun venit lui Dumitru Boroş.

"Bine aţi venit, domnule primar Dumitru Boroş! Astăzi începe un nou capitol în Organizaţia PSD Bârlad. Lăsăm în urmă tot ceea ce ne desparte şi ne vom axa pe lucrurile care ne unesc, fără îndoială mult mai multe: şcoală, spital, infrastructură, într-un cuvânt Bârladul! Pentru un oraş european am trecut peste orgolii şi idiosincrazii personale şi am pus interesul general în faţa tuturor! Împreună cu domnul Boroş vom reuşi, pentru Bârlad şi bârlădeni", se arată în mesajul transmis de Organizaţia PSD Bârlad.

Dumitru Boroş se află la al doilea mandat de primar al municipiului Bârlad.