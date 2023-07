De ce criticii de film boicotează `Sound of Freedom`, în ciuda succesului de box office – Nicio recenzie în New York Times, Los Angeles Times

În ciuda succesului său semnificativ în box office, filmul anti-trafic de copii, Sound of Freedom, a fost boicotat de majoritatea criticilor de film de prestigiu. Publicații precum New York Times, Los Angeles Times și The Hollywood Reporter au refuzat să publice recenzii despre acesta, deși drama cu Jim Caviezel în rol principal a fost lansată recent.

Dintre marile publicații, doar Variety, Rolling Stone și RogerEbert.com au oferit recenzii pentru film de când acesta a avut premiera pe 4 iulie.

Breitbart News a trimis întrebări editorilor de film de la New York Times, Los Angeles Times și The Hollywood Reporter. Niciunul nu a răspuns. Un purtător de cuvânt al L.A. Times a trimis o declarație: „Los Angeles Times nu recenzează fiecare film lansat în cinematografe.”

În cazul New York Times, pelicula Sound of Freedom a fost practic eliminată de pe fața Pământului.

Nu numai că ziarul de referință a refuzat să ofere o recenzie filmului, dar nu a menționat nicio informație despre acesta, sub nicio formă în secțiunea de divertisment – nici măcar un raport despre încasările de la box office. O căutare pe site-ul publicației demonstrează acest lucru.

Acest boicot vine în contextul în care Sound of Freedom a depășit așteptările în ziua lansării, ocupând primul loc în box office-ul intern și generând încasări mai mari decât Indiana Jones and the Dial of Destiny de la Disney, în ciuda faptului că a rulat în mai puține cinematografe.

Pe parcursul weekend-ului, filmul a ocupat locul 3 în box office cu încasări de 18,2 milioane de dolari, depășind din nou Indy 5 în ceea ce privește încasările per ecran.

Rămâne neclar dacă distribuitorul Sound of Freedom, Angel Studios, a pus filmul la dispoziție pentru critici înainte de lansare. Distribuitorul nu a răspuns la solicitarea de comentariu din partea Breitbart News.

În cazul filmelor care nu sunt proiectate în avanpremieră pentru critici, publicațiile de știri își trimit frecvent recenzorii în cinematografe în ziua lansării și publică recenziile a doua zi sau în săptămâna următoare.

Sound of Freedom are în prezent un scor de 99% în rândul audienței pe Rotten Tomatoes și a primit ratingul “A+” de la Cinema Score.

Bazat pe viața și cariera lui Tim Ballard, filmul Sound of Freedom îl are în rol principal pe Jim Caviezel, într-o poveste despre un agent al Homeland Security care renunță la slujbă pentru a aduce traficanții de copii în fața justiției.

Filmul a fost suspendat pe termen nelimitat de către Walt Disney Company după ce aceasta a achiziționat 21st Century Fox. Producătorii au petrecut următorii trei ani înlăturând filmul din mâinile Disney și strângând fonduri pentru a-l lansa.

Criticile profesioniștilor care au analizat filmul au fost împărțite în privința acestuia. Owen Gleiberman de la Variety l-a descris ca fiind „un film captivant care aruncă o lumină autentică asupra uneia dintre cele mai grave orori criminale ale timpului nostru, la care Hollywood a evitat în mare măsură să se aplece.”

În schimb, Rolling Stone a ridiculizat filmul, numindu-l un „triumf pentru susținătorii QAnon-ului”.