De ce Messi a fost îmbrăcat cu 'bisht-ul' tradiţional arab la ceremonia de premiere. Ce reprezintă şi cum se îmbracă / VIDEO

După victoria Argentinei în faţa Franţei în finala Cupei Mondiale, a avut loc tradiţionala ceremonie de premiere. Şi dacă toţi jucătorii şi-au primit, ca întotdeauna, medalia la gât, Lionel Messi a îmbrăcat şi un „bisht”, o ţinută tradiţională arabă, purtată la ocazii speciale.

La prima vedere, căpitanul Albiceleste părea oarecum surprins de ce se întâmplă. Şeicul Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Qatarului, l-a îmbrăcat pe Lionel Messi cu un „bisht”. Această mantie este o ţinută tradiţională şi prestigioasă în lumea arabă, în special în Arabia Saudită. Folosită pentru evenimente majore, această pelerină simbolizează bogăţia şi regalitatea.

În 2017, YouTuber-ul din Qatar Hamad Al Amari, cunoscut sub numele de The Qatari Guy, a explicat cum să porţi un bisht.



"Bisht-ul are mânecă pe ambele părţi”, spune Al Amari. Apoi îl sfătuieşte pe utilizator să-l îmbrace sprijinindu-l pe umeri, apoi introducând mâna dreaptă prin mânecă şi lăsând mâna stângă liberă, pentru a putea bate ciucurii.



Însă Messi şi-a băgat ambele mâini prin mânecile hainei, deoarece trebuia să ridice trofeul.