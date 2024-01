Dezvăluiri inedite! Novak Djokovici are o 'relație specială' cu un copac: 'Sunt atât de fericit când ne conectăm'

Novak Djokovici, numărul 1 mondial, a vorbit despre "relaţia specială" pe care o are la Melbourne cu un copac şi despre puterea pe care i-a dat-o în ultimii 15 ani, scrie The Guardian.

După victorie în patru seturi în faţa australianului Alexei Popyrin pe Rod Laver Arena, miercuri seară, starul sârb a vorbit despre un loc special din grădina botanică din Melbourne, unde se află un copac la care a continuat să se întoarcă ori de câte ori a fost în oraş.

Întrebat de un jurnalist la conferinţa de presă de după meci despre faptul că a fost văzut întorcându-se la un anumit copac din grădină, Djokovicia spus: "Există un copac anume cu care am avut [o] relaţie specială, ca să spun aşa, în ultimii 15 ani.Iubesc fiecare colţ al grădinii botanice. Cred că este [o] comoară incredibilă pentru Melbourne să aibă un astfel de parc şi natură în mijlocul oraşului. M-am conectat cu acel copac. Pur şi simplu mi-a plăcut. Mi-au plăcut rădăcinile sale, trunchiurile şi ramurile şi totul. Aşa că am început să mă caţăr pe el cu ani în urmă. Asta e tot. Pur şi simplu am o legătură."

„Îmi place să mă conectez cu acel vechi prieten”

Localnicii au povestit că l-au văzut pe Djokovic revenind la un anumit copac după ce a mâncat supă de dovleac, a relatat ziarul The Age.

Djokovici a vorbit despre cum meditaţia la copac îl ajută să se simtă conectat cu naturat. El a avut grijă să nu dezvăluie locul exact al acestuia pentru a-şi proteja sentimentul de intimitate.

"Nu pot dezvălui despre ce copac este vorba, voi încerca să păstrez secretul pentru mine. Îmi place să mă conectez cu acel vechi prieten", a spus el.



În ultimii ani, Djokovici nu a fost prea bine primit în Australia, spre deosebire de Roger Federer sau Rafael Nadal. În 2022, el a fost expulzat înainte de Openul Australiei din acel an, deoarece nu era vaccinat împotriva Covid, în contextul în care Melbourne a suportat una dintre cele mai lungi perioade de izolare din lume.



În timpul meciului de miercuri cu Popyrin, Djokovic a interpelat un fan care îl hărţuia, spunându-i spectatorului să "coboare şi să mi-o spună în faţă".



"Când înfrunţi pe cineva, din păcate pentru el, nu a avut curajul să coboare. Asta îl rugam eu. Dacă ai curaj, dacă eşti un om atât de dur, un tip dur, coboară şi spune-mi-o în faţă şi hai să avem o discuţie despre asta", a spus Djokovici.

"Nu am de gând să stau şi să spun că totul este bine. Nu este bine. Bineînţeles că mă deranjează. Sunt frustrat. Nu vreau să trăiesc asta, dar trebuie să accept lucrurile aşa cum sunt", a spus el.



În 2016, Djokovici a postat o fotografie cu el meditând în timp ce stătea rezemat de copacul său preferat.



"Acest copac este aici de mult timp, mult mai mult decât oricare dintre noi", a scris el. "Imaginaţi-vă câtă energie şi înţelepciune are! Sunt atât de recunoscător că pot petrece timp în natură. Aşa arată o zi liberă".



În timp ce locaţia sa exactă poate fi un mister, o postare pe Instagram din 2017 dezvăluie cum arată prietenul special al lui Djokovici, un copac.



"Prietenul meu preferat din Melbourne. Sunt atât de fericit de fiecare dată când ne conectăm", a subliniat liderul ATP.