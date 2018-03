Diogo Salomao: Trebuie să fim motivaţi. Este o altă fază a competiţiei, nici acum nu va fi uşor

Fotbalistul dinamovist Diogo Salomao a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu FC Botoşani va fi greu şi terenul dificil, astfel că el şi colegii săi trebuie să fie motivaţi şi concentraţi şi să încerce ca la finalul play-out-ului să se afle cât mai sus în clasament.

“Cred că va fi un meci dificil. Este o echipă cu dorinţă, tocmai ce s-a calificat în semifinalele Cupei, învingând Iaşiul, iar în meciurile directe cu ei nu am câştigat. Acum este o altă fază a competiţiei şi nici acum nu va fi uşor. Ştim că şi terenul va fi dificil, am văzut la meciul de Cupă că terenul nu era bun. Ne aşteptăm să fie foarte dificil. Trebuie să fim motivaţi, nu ne putem pierde concentrarea şi determinarea. Suntem aceeaşi echipă, trebuie să privim înainte. Suntem conştienţi că multe dintre lucrurile dinainte nu au fost făcute bine de noi, altfel nu eram aici. Trebuie să luptăm pentru onoare, pentru club şi să încercăm să obţinem cea mai bună clasare”, a spus Salomao, conform News.ro.

El a precizat că mai are contract cu Dinamo şi în acest moment nu se gândeşte să plece: “Mai am contract un an, nu mă gândesc la altceva decât să fiu aici. Deocamdată sunt fericit aici, sunt mulţumit. Îmi place aici, îmi place clubul”.

Dinamo va întâlni FC Botoşani, sâmbătă, în deplasare, de la ora 20.45, în etapa a doua a play-out-ului Ligii I.