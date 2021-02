Directorul de imagine Giuseppe Rotunno, colaborator al lui Federico Fellini şi Luchino Visconti, a decedat la vârsta de 97 de ani

Directorul de imagine italian Giuseppe Rotunno, colaborator al lui Federico Fellini, Luchino Visconti şi Sydney Pollack, a murit la vârsta de 97 de ani, a anunţat duminică presa italiană, potrivit AFP.

"Peppino" Rotunno, născut la Roma în 1923, a intrat în lumea cinematografiei la 20 de ani, chemat de Roberto Rossellini să filmeze "L'Uomo dalla croce", potrivit agerpres.ro.

Citește și: Explicații oficiale: cine se poate vaccina cu cele trei tipuri de doze în funcție de vârstă

Rotunno a lucrat apoi cu cei mai mari regizori italieni: Federico Fellini ("Casanova", "Satyricon", "Amarcord", "E la nave va"), Luchino Visconti ("Le notti bianche", "Rocco e i suoi fratelli", "Il Gattopardo") sau Vittorio De Sica ("I girasoli", "Ieri, oggi, domani").

"Peppino" avut şi o carieră în străinătate alături John Huston ("The Bible"), Mike Nichols ("Regardind Henry"), Sydney Pollack ("Sabrina") şi Terry Gilliam ("The Adventures of Baron Munchausen").

Rotunno a fost nominalizat la Oscar şi a primit un premiu BAFTA (echivalentul britanic al Oscarului) în 1980 pentru "All That Jazz", de Bob Fosse.