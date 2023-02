Dispozitivul pentru sărut real la distanţă, brevetat în China

Vrei să-i trimiţi persoanei iubite aflată la mare depărtare un sărut? Problema este ca şi rezolvată datorită unui instrument chinezesc cu "buze" calde din silicon.

Dispozitivul, promovat ca o modalitate de a permite cuplurilor aflate la distanţe lungi să împărtăşească intimitatea fizică „reală”, provoacă furori în rândul utilizatorilor chinezi de reţele sociale, care au reacţionat atât intrigaţi, cât şi şocaţi.



Echipat cu senzori de presiune şi dispozitive de acţionare, dispozitivul este capabil să imite un sărut real, reproducând presiunea, mişcarea şi temperatura buzelor unui utilizator, scrie CNN, potrivit news.ro.



Pe lângă mişcarea de sărut, poate transmite şi sunetul pe care îl face utilizatorul.



Cu toate acestea, în timp ce mulţi utilizatori de reţele sociale au văzut o latură amuzantă a dispozitivului, alţii l-au criticat ca fiind „vulgar” şi „înfiorător”. Unii şi-au exprimat îngrijorarea că minorii ar putea să-l cumpere şi să-l folosească.



„Nu înţeleg (dispozitivul), dar sunt total şocat”, se arată într-un comentariu pe Weibo.



Pe platforma similară Twitter, mai multe hashtag-uri despre dispozitiv au strâns sute de milioane de vizualizări în ultima săptămână.



Pentru a trimite un sărut, utilizatorii trebuie să descarce o aplicaţie pentru telefonul mobil şi să conecteze dispozitivul la portul de încărcare al telefonului lor. După împerecherea cu partenerii lor în aplicaţie, cuplurile pot începe un apel video şi pot transmite replici ale pupicilor lor unul altuia.

Potrivit Global Times de stat din China, invenţia a fost brevetată de Institutul Vocaţional de Tehnologie Mecatronică din Changzhou.



„În timpul studiilor la universitate, eram într-o relaţie la distanţă cu iubita mea, aşa că am avut contact unul cu celălalt doar prin telefon. De aici a apărut inspiraţia acestui dispozitiv”, a declarat Jiang Zhongli, principalul inventator al designului, citat de Global Times.



Jiang a solicitat un brevet în 2019, dar l-a primit în ianuarie 2023 şi acum speră că altcineva ar putea extinde şi perfecţiona designul.



O invenţie similară, „Kissinger”, a fost lansată de un institut din Malaysia în 2016. Dar a fost mai degrabă sub forma unui tampon de silicon sensibil la atingere, decât a unor buze cu aspect real.



Deşi este promovat pentru relaţii la distanţă, dispozitivul chinezesc permite, de asemenea, utilizatorilor să se împerecheze anonim cu străini în funcţia „kissing square” a aplicaţiei. Dacă doi străini se potrivesc şi se plac unul pe altul, pot cere să schimbe săruturi.



De asemenea, utilizatorii îşi pot „încărca” săruturile în aplicaţie pentru ca alţii să le descarce şi să le experimenteze.



Pe cel mai mare site de cumpărături online din China, Taobao, zeci de utilizatori şi-au împărtăşit recenziile despre dispozitiv, care are un preţ de 288 de yuani (41 dolari)..



"Partenera meu nu a crezut că sărutul (de la distanţă) ar putea fi realizat la început, aşa că a fost uimită când l-a folosit... Aceasta este cea mai frumoasă surpriză pe care i-am oferit-o în timpul relaţiei noastre la distanţă. Mulţumesc tehnologie”, a comentat un utilizator.