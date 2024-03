Donald Trump s-a răzgândit - Poziție radical diferită pe tema interzicerii TikTok în SUA (Video)

„Ceea ce nu-mi place este că, fără TikTok, veţi îngrăşa Facebook, care este pentru mine un inamic al poporului, la fel ca alte mediae”, declară într-un interviu acordat postul CNBC singurul candidat în cursă la învestitura republicană în scrutinul prezidenţiale prevăzut la 5 noiembrie.

Astfel Donald Trump se răzgândeşte.

Donald Trump a emis în august 2020 un decret în vederea interzicerii TikTok în Statele Unite, invocând o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

Sesizaţi de către platformă şi de către creatori de conţinut, doi judecători federali din jurisdicţii diferite au anulat decretul, în septembrie şi decembrie 2020, iar Guvernul Trunmp nu a contestat aceste hotărâri.

Toţi cei 50 de membri ai unei Comisii din cadrul Camerei Reprezentanţilor s-au pronunţat joi prin vot în favoarea unui proiect de lege care obligă, în cazul în care textul este adoptat, casa-mamă a TikTok, ByteDance, să-şi cedeze filiala, altfel reţeaua socială urmează să fie interzisă în Statele Unite.

Acest text urmează să fie supus la vot în Camera Reprezentanţilor săptămâna aceasta, scrie presa ameicană.

„Dacă ei o adoptă, eu o voi semna”, a anunţat preşedintele american Joe Biden vineri, declarându-se pregătit să promulge această nouă lege, susţinută de către parlamentari democraţi şi republicani.

Congresmenii sunt îngrijoraţi de legături între TikTok şi autorităţile chineze, în care văd riscul unei transmiteri masive de date ale autilizatorilor americani către China.

Grupul a dat asigurări, în mai multe rânduri, că nu a primit cereri de la Guvernul chinez în acest sens şi că, în cazul în care le va primi, le va refuza.

Donald Trump s-a declarat în favoarea protecţiei datelor, dar a acuzat - fără să prezinte probe în acest sens - că alte întreprinderi tehnologice sunt pregătite să comunice informaţii ale utilizatorilor americani, dacă Beijingul le-ar cere, citând Facebook.

După această răzgândire, presa americană evocă legături între fostul şef de stat şi finanţistul Jeff Yass, un donator major al candidaţilor rerpublicani, a cărui societate de investiţii - Susquehanna International Group - deţine o particpaţie importantă în capitalul TikTok.

The New York Post scrie că Jeff Yass, care s-a întâlnit cu Donald Trump în Florida în urmă cu câteva zile, l-ar fi ameninţat că nu mai finanţează candidaţi republicani în cazul în care legea cu privire la TikTok este adoptată.

Întrebat de CNBC despre acest lucru, Donald Trump a negat că a discutat acest subiect cu finanţistul.

“Without TikTok, you can make Facebook bigger, and I consider Facebook to be an enemy of the people,” Trump told @SquawkCNBC on Monday. https://t.co/xR6QQcMJcr pic.twitter.com/36Dh5Fk2Ux

Joe Biden today announced his support for a bipartisan bill to effectively ban TikTok from the US.



Meanwhile, Trump is warning of the dangers of this ban, as are Rand Paul and Thomas Massie.



So many common narratives are the reverse of reality. pic.twitter.com/8b8Yrelf3u