Edi Iordănescu după despărțirea de FCSB: Plec pentru că asta s-a dorit, nu că am dorit

Antrenorul Anghel Iordănescu a declarat, luni, după despărţirea de jucătorii de la FCSB, că părăseşte echipa pentru că aşa a vrut patronul FCSB, Gigi Becali, nu pentru că a dorit el. Totodată, tehnicianul a precizat că speră să nu ajungă să facă publice mesajele pe care i le-a transmis Becali, conform news.ro

"Sunt momente grele. Mai ales că ştiu că venirea mea a generat foarte multe speranţe pentru ei toţi, s-au angrenat total şi nu sunt multe lucruri pe care mai am să le spun. Am creat iluzii, dar din păcate lucrurile au luat-o într-o direcţie pe care nu am mai putut-o controla. (n.r. - dacă s-a gândit să continue) Dacă depindea de mine şi lucrurile se puteau face aşa cum eu cred că trebuie să se facă într-un loc profesionist, atunci cu siguranţă nu se putea pune problema ca să plec. Sunt dezamăgit pentru că am crezut în promisiuni, pentru că am crezut că... şi am văzut că s-a dorit iniţial aducerea mea, dar din păcate plec aşa cum nu mi-aş fi dorit, plec într-un moment în care nu mi-aş fi dorit, dar sunt şi lucruri bune că am revăzut oameni pe care îi ştiam de zeci de ani, cu care am mai lucrat în trecut. Am descoperit oameni noi, profesionişti, sunt oameni cu foarte multă calitate aici şi le doresc din tot sufletul să aibă baftă în ceea ce fac, să muncească aşa cum îşi doresc. Mi-am reconfirmat eu mie ceea ce ştiam deja, faptul că aici e un grup de jucători fantastic, cu foarte mult caracter, cu foarte multă personalitate şi cu mult talent, foarte mult talent şi sper ca aceşti băieţi minunaţi să meargă înainte cu putere. Le-am făcut câteva recomandări, trebuie să fie profesionişti, trebuie să evite să intre în vreun scandal, să meargă înainte. Dacă sunt pentru ceva recunoscător patronului, este pentru că mi-a dat posibilitatea în astea trei luni să redescoper iubirea imensă pe care suporterii aceştia foarte mulţi o au pentru acest club în continuare. Sunt supărat că am putut să-i bucur, nu am putut împreună cu echipa să ducem munca la capăt şi să câştigăm acest campionat. Nu ar fi fost uşor, dar nimic nu ar fi fost imposibil. (n.r. - despre ce l-a deranjat) Nu a avut legătură atât de importantă cu apariţiile pe care patronul le-a avut 3-4 zile la rând în spaţiul public. A spus lucruri care nu mi-au convenit, am înţeles anumite lucruri, să respectăm jucătorii, să-i protejăm, să-i încurajăm, să-i creştem. I-am spus că avem şanse importante pentru titlu dacă muncim aşa cum trebuie, i-am spus că totul cere timp, dar că e mai important ca orice să construim o echipă care să ducă un ciclu de trei, patru, cinci ani de zile, să câştige trofee şi să meargă în Europa. Au fost discuţii private, pe care nu o să le fac publice niciodată sau sper să nu mă ducă în situaţia aia pentru că e un lucru care m-a deranjat foarte tare. Au fost lucruri personale, discuţii personale, poziţii personale pe care le-a luat, mesaje pe care mi le-a trimis şi nu au fost puţine. Am fost bombardat cu mesaje şi, chiar dacă au fost momente în care a lăsat impresia că regretă sau e conştient că putem construi împreună lucruri frumoase, probabil că alte lucruri au contat mai mult pentru dânsul. Ca să revin la lucrurile care m-au deranjat, poate să spună orcie, dar eu pot dovedi că nu spun lucruri care nu sunt adevărate, prin schimbul de notificări care a fost, prin mesaje. Chiar dacă m-ar condamna educaţia să scot aşa ceva în public şi nu vreau şi nu îmi doresc şi probabil că nici nu o să o fac, dar dacă e nevoie voi dovedi că nu mint. Nu am în momentul de faţă nicio discuţie cu nimeni, nu am o ofertă. Sub cuvânt de onoare că nu am vorbit cu nimeni de la federaţie în sensul ăsta care s-a speculat (n.r. - despre preluarea naţionalei) şi domnia sa a vrut să dea să înţeles. Sunt pregătit ca a doua zi să renunţ la licenţa de antrenor dacă cineva dovedeşte că mint. Discuţiile care au fost au fost pentru străinătate şi le-am refuzat. Plec pentru că asta s-a dorit şi nu pentru că eu am dorit şi ăsta este singurul lucru care m-a deranjat şi îi cer să nu inducă echipa în eroare. Este clubul dânsului, sunt banii dânsului, dar nu eu am plecat şi nu eu mi-am dorit despărţirea asta. S-a ajuns aici pentru că a fost ceea ce dânsul şi-a dorit şi nu are nicio legătură cu rezultatele. Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, m-am enervat la un moment dat şi am ripostat pentru că deja erau multe mesaje, au fost momente în care nu ştiam ce doreşte. Dânsul vrea să conducă în felul lui şi este dreptul dânsului. A fost o plăcere să vin zi de zi de zi aici, drumul către casă va fi extrem de greu pentru mine din punct de vedere emoţional, pentru că m-am ataşat de loc, de oameni, de jucători. Am venit cu încredere, dar plec cu dezamăgire (n.r. - despre faptul că este emoţionat) Nu am mai fost niciodată aşa", a declarat Iordănescu, la baza din Berceni.

FCSB a anunţat oficial, duminică, despărţirea de antrenorul Edward Iordănescu.

"FCSB anunţă că a ajuns la un acord cu Edward Iordănescu pentru încetarea contractului, fără pretenţii financiare din partea niciuneia dintre părţi. Echipa noastră a obţinut, cu tehnicianul în vârstă de 43 de ani pe bancă, un număr de şapte victorii, două rezultate de egalitate şi o înfrângere în Liga 1, precum şi calificarea în optimile de finală ale Cupei României. Clubul nostru îi mulţumeşte pentru implicarea şi efortul depus în conducerea echipei şi îi doreşte mult succes în continuare!", a precizat gruparea bucureşteană.

Începând de luni, finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a avut mai multe ieşiri publice, în care a criticat dur atât jocul echipei pregătite de Edward Iordănescu, cât şi pe tehnician, în ciuda înţelegerii pe care o avea în acest sens cu antrenorul principal.

Sub presiunea patronului, Iordănescu a acceptat rezilierea contractului.