Eduard Novak: România poate avea rezultate foarte bune în viitor în sportul paralimpic cu puțină organizare

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, prezent, joi seara, la Forumul Naţional Paralimpic desfăşurat la Izvorani, a declarat că România poate avea rezultate foarte bune în viitor în sportul paralimpic dacă va reuşi să se organizeze puţin mai bine, conform agerpres.

"Avem tot ce e necesar pentru a avea rezultate. Cu siguranţă avem sportivi paralimpici, avem săli de sport, avem structurile noastre, avem antrenori... iar eu consider că dacă ne organizăm puţin putem să avem rezultate foarte bune în viitor", a afirmat Novak, sportiv care a câştigat prima medalie pentru România la Jocurile Paralimpice.

"După atâtea experienţe la Jocurile Paralimpice şi în fruntea Ministerului Tineretului şi Sportului am identificat principalele probleme pentru a putea, într-adevăr, să facem un pas în faţă pentru o organizare mai bună a sportului paralimpic în România. Cred că România are un potenţial mare în ceea ce priveşte rezultatele în sportul paralimpic. Iar dacă ne gândim că Jocurile Paralimpice şi Olimpice au aceeaşi valoare în plan internaţional, atunci şi noi trebuie să facem un pas în acest sens şi să corectăm aceste lucruri", a adăugat el.Ministrul a precizat că în perioada următoare vor avea loc câteva schimbări, sportul paralimpic urmând să fie susţinut mai mult în cadrul cluburilor din cadrul MTS."Schimbări vor fi, vom angrena toate cluburile noastre în sportul paralimpic. Vom angrena toţi antrenorii din cadrul MTS, în sensul în care să aibă măcar 20% dintre sportivi să fie paralimpici. Federaţiile vor primi un buget special pentru a investi în activitatea paralimpică. Am început de asemenea să amenajăm sălile noastre de sport pentru a fi accesibile", a explicat Novak.