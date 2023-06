Șeful CJ Brașov: A fost inaugurat Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, primul aeroport construit în România de la zero în ultimii 50 de ani

Adrian Ioan Veştea, președintele Consiliului Județean Brașov, a transmis că Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav, cel mai important proiect de investiţii asumat şi implementat de Consiliul Judeţean, a fost inaugurat, informează PNL.

Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav, inaugurat astăzi, este primul aeroport construit în România, de la zero, în ultimii 50 de ani. Este cel mai mare, mai complex şi mai de impact proiect investiţional realizat în judeţul Braşov după 1989 și obiectivul numărul 1 al președintelui Consiliului Județean, liberalul Adrian Veștea, nominalizat de PNL pentru portofoliul Dezvoltării.

Liberalul Adrian Ioan Veștea a declarat: ”Trăim astăzi, împreună, un moment de împlinire și de mare bucurie: după multe decenii de așteptare, primul avion aterizează pe aeroportul de la Brașov. Un aeroport modern, pe care noi, administrația județeană, l-am construit de la zero. Nu mă feresc să spun că este un eveniment istoric pentru județul nostru și, de ce nu, pentru #România. În primul rând fiindcă demonstrează că se poate și la noi și că se poate PRIN NOI ÎNȘINE, așa cum spune deviza liberală! Și arată că, dacă îți fixezi un țel, dacă ești chibzuit, stăruitor, dacă crezi cu adevărat în capacitățile tale, dacă știi să îți formezi o echipă capabilă, care să-ți fie alături în orice moment, nu se poate să nu răzbești!”.

Liberalul Adrian Veștea a precizat că în 2016, când a fost ales pentru prima dată președinte al Consiliului Județean Brașov, avea în minte și a pus pe hârtie o strategie de dezvoltare axată pe trei direcții principale: construcția Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, investiții masive în sistemul de sănătate brașovean, precum și reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean.

”Am spus atunci, și tot spun de atunci, că eu nu fac promisiuni electorale! Eu îmi iau angajamente în fața oamenilor și fac tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a onora aceste angajamente! Consider că mi-am îndeplinit angajamentele majore luate față de brașoveni. În cele aproape două mandate ale mele la Consiliul Județean Brașov, investițiile în sistemul de sănătate din subordinea administrației județene au atins maxime istorice, iar rezultatele le poate vedea oricine. Infrastructura rutieră județeană arată incomparabil mai bine. Dar acest aeroport a fost adevăratul meu pariu și proiectul meu de suflet. Pentru că a fost proiectul de suflet al tuturor brașovenilor!”, a declarat Adrian Ioan Veștea.

De asemenea, Nicolae Ciucă, președintele desemnat al Senatului, a fost prezent la inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav:

”Mă bucur foarte mult că am posibilitatea să particip la acest eveniment deosebit de important. Am putut să constatăm cu toții emoțiile pe care le-a avut și încă le are domnul președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, pentru că este un moment deosebit de important, pentru care a depus foarte mult efort, foarte mult suflet. Nu de puține ori am discutat cu dumnealui despre acest moment al finalizării și inaugurării Aeroportului din Brașov, practic din Ghimbav, Brașov.

Pe de-o parte, inaugurăm Aeroportul de la Brașov, domnul președinte Veștea își va depune demisia și va intra în votul Parlamentului, astăzi, pentru a deveni membru în cabinetul viitorului premier, Marcel Ciolacu. Și, cel de-al treilea lucru, pe care eu îl văd foarte important, relevanța pe care acest Aeroport o va aduce Municipiului, Județului și zonei.

Din punct de vedere economic, știm cu toții ce înseamnă o astfel de facilitate. Din analize reiese foarte clar că acolo unde există un aeroport, se constată o creștere imediată a investițiilor directe străine de aproximativ 5%.

În final, domnule președinte al Consiliului Județean, vreau să vă felicit și să scot în evidență rolul pe care l-ați jucat în finalizarea acestui proiect.”.

De asemenea, Secretarul de Stat Ionuț Sorin Banciu a participat la inaugurarea Aeroportului din Brașov și a declarat:

”Mă simt onorat să fiu prezent la acest eveniment alături de personalități marcante și colegi dedicați. O felicitare specială pentru Adrian Ioan Veştea, a cărui viziune și determinare au fost esențiale în realizarea acestei investiții majore de 140 de milioane de euro.

Am fost mândru să fac parte din echipa care a lucrat la acest proiect vital pentru județul Brașov și sunt recunoscător tuturor celor care au contribuit. Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav este mai mult decât o pistă de aterizare; este un simbol al progresului, deschiderii și ambiției. Haideți să construim un viitor mai conectat!”.

Construirea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav este obiectivul numărul 1 implementat în judeţul Braşov după anul 1989, atât din punctul de vedere al volumului, complexităţii şi costurilor investiţiilor implicate, cât şi ca importanţă la nivel judeţean, regional şi chiar naţional, ca motor de dezvoltare şi creştere economică a Braşovului şi a întregii zone.

Pista (finalizată în anul 2014) are o lungime de 2.820 metri şi o lăţime de 60 de metri; clădirea terminalului (finalizată în 2021) are o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 12.000 mp şi va putea acomoda în configuraţia actuală fluxuri de 1 milioane de pasageri pe an pentru zboruri interne, externe şi VIP, existând şi posibilitatea de extindere, astfel încât să asigure un trafic de 3 milioane de pasageri pe an.

TIMELINE Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav: