Elon Musk limitează temporar numărul de postări pe Twitter, invocând 'manipularea sistemului'

Elon Musk a spus că utilizatorilor Twitter verificați li se va permite să vizualizeze 10.000 de postări pe zi, în timp ce conturile noi, neverificate, vor primi 500 sub noile limite, conform cointelegraph.com.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn